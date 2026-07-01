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Carovigno, assalto al portavalori vicino alla stazione dei carabinieri: il video del colpo e della fuga

Assalto a un portavalori a Carovigno, nel Brindisino: tre uomini hanno tentato di rapinare un furgone della Cosmopol davanti alle Poste, a pochi metri dalla caserma dei carabinieri. Dopo una breve fuga sono stati arrestati: uno dei rapinatori è rimasto ferito e il denaro è stato recuperato.
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A cura di Biagio Chiariello
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È durata pochi minuti la fuga dei tre uomini che questa mattina hanno tentato di rapinare un furgone portavalori davanti all'ufficio postale di via Giovanni Pascoli, a Carovigno, in provincia di Brindisi. Il colpo è fallito grazie al rapido intervento dei carabinieri, che hanno bloccato il commando dopo un breve inseguimento nelle vie del centro.

Secondo la ricostruzione fornita dall'Arma, i tre rapinatori hanno agito mentre le guardie giurate della Cosmopol stavano effettuando il deposito di denaro destinato alla filiale dell'ufficio postale. Armati di fucili, hanno sorpreso i vigilantes e, sotto la minaccia delle armi, sono riusciti a impossessarsi del denaro prima di tentare la fuga a bordo di un'auto risultata rubata.

Durante le concitate fasi dell'assalto, però, una guardia giurata ha reagito esplodendo alcuni colpi d'arma da fuoco contro i malviventi. Uno dei componenti della banda è rimasto ferito: secondo quanto riferito dai carabinieri, sarebbe stato raggiunto da uno dei proiettili esplosi durante la fuga.

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La svolta è arrivata subito dopo. I militari della stazione di Carovigno, allertati dagli spari e intervenuti dalla vicina caserma, sono riusciti a intercettare il veicolo utilizzato dai rapinatori per allontanarsi. Ne è nata una colluttazione durante la quale due uomini sono stati disarmati e bloccati, senza che i carabinieri dovessero utilizzare le armi.

Il terzo componente del gruppo è riuscito inizialmente a fuggire, impossessandosi di un'altra automobile. La sua corsa, però, è durata poco: le ricerche sono proseguite con il supporto dei militari della Compagnia di San Vito dei Normanni e del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Brindisi, fino al rintraccio e al fermo dell'uomo.

I carabinieri hanno recuperato l'intera somma sottratta durante il colpo, che è stata restituita. Le immagini dell'intervento, diffuse dai carabinieri, mostrano le fasi concitate della rapina e del successivo arresto dei tre uomini. Nella nota pubblica dall’Arma si evidenzia come l’operazione "testimonia ancora una volta la fondamentale importanza del capillare controllo del territorio e la straordinaria prontezza dei reparti territoriali dei Carabinieri, capaci di rispondere con assoluta efficacia e tempestività anche alle situazioni di più alto e immediato pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica".

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