Fermato senza biglietto sul treno, uomo cerca di staccare dito a morsi a una poliziotta L'agente era intervenuta in sostegno dei colleghi che avevano fermato un uomo accompagnandolo in commissariato a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, dove però ha iniziato ad aggredire i poliziotti.

A cura di Antonio Palma

Una poliziotta è rimasta ferita a una mano dopo che un uomo ha tentato di staccarle a morsi un dito durante un controllo di polizia a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. L’agente era intervenuta in sostegno dei colleghi che avevano fermato un uomo accompagnandolo in commissariato dove però ha iniziato ad aggredire i poliziotti.

Secondo quanto ricostruito finora, l’uomo era stato scoperto a bordo di un treno senza biglietto ma si sarebbe rifiutato di scendere e quindi era stato richiesto l’intervento della polizia di stato alla stazione di San Benedett. Portato in commissariato per essere sottoposto ai controlli del caso, l’uomo però avrebbe dato in escandescenze aggredendo i poliziotti.

L’episodio nella tarda serata di venerdì quando, a seguito della colluttazione negli uffici, tre agenti sono finiti in ospedale insieme allo stesso fermato. L’uomo avrebbe colpito i poliziotti e infine ha preso a morsi l’agente prima di essere immobilizzato. I due agenti se la sono cavata con poche contusioni e sono stati dimessi subito dal pronto soccorso dopo le medicazioni del caso, la poliziotta invece ha riportato danni importanti al dito di una mano.

Secondo la ricostruzione dei sindacati di polizia, l’uomo avrebbe letteralmente cercato di staccare il dito a morsi alla poliziotta per la quale è stato richiesto un consulto al Trauma Center dell'ospedale regionale di Torrette ad Ancona per una più approfondita valutazione della lesione riportata e le cure più appropriate da adottare.

Ora per il fermato si sta valutando con la Procura di Ascoli Piceno la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. “La grave aggressione a tre agenti del Commissariato di Polizia di San Benedetto, tra cui una poliziotta a cui è stato quasi staccato un pezzo di dito a morsi, ha chiare responsabilità gestionali. Chiedo un immediato intervento del Ministero a tutela dei cittadini ma anche degli stessi operatori" ha dichiarato il segretario generale provinciale del Siulp, Benedetto Fanesi, aggiungendo: “Neanche l’utilizzo del taser ha permesso di quietare la violenza della persona che ha aggredito i colleghi. Mi aspetto dall'amministrazione centrale un immediato intervento in Riviera, dopo i continui moniti inascoltati in provincia. Questa è l'ennesima, assurda aggressione a danno dei poliziotti peraltro prevedibile dopo quello che sta succedendo a livello nazionale".