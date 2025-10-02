“Fermati, fermati”, 70enne fa 10 km contromano in Superstrada, il video: nessuno riesce a bloccarla

Momenti di paura e tragedia sfiorata sulla superstrada della Val di Chienti a Civitanova Marche, in provincia di Macerata, dove un'anziana automobilista di 70 anni ha percorso contromano un lungo tratto nella strada scorrimento veloce, proseguendo per circa 10 km prima che qualcuno riuscisse a fermarla.

L'episodio nella tarda serata di martedì scorso, intorno alle 22:30, quando decine di automobilisti di passaggio hanno incrociato la piccola utilitaria che sfrecciava contromano lungo il tratto tra Corridonia e Civitanova. La scena immortalata anche nei video dei cellulari dei passanti. Dai filmati diffusi sui social si vede come tantissimi automobilisti abbiano cercato di segnalare il pericolo e quindi di fermare la donna al volante ma purtroppo senza esito.

"Fermati, fermati" hanno urlato alcuni degli automobilisti che viaggiavano nel senso corretto di marcia e si sono affiancati alla vettura dall'altra parte della carreggiata. La settantenne però pare non aver compreso il pericolo segnalato a più riprese anche da clacson e segnalazioni luminose delle vetture che provenivano nel senso opposto.

La signora ha continuato imperterrita lungo il suo tragitto arrivando fino all'ultima uscita di Civitanova dove infine è stata fermata dalla polizia, allertata da numerose chiamate di emergenza di automobilisti spaventati, pochi metri dopo lo svincolo. Un vero e proprio miracolo che la donna ne sia uscita illesa, secondo i testimoni, visto che non sono stati segnalati incidenti. In diversi momenti però si è rischiato uno schianto terribile perché alcune autovetture sono riuscite a scansarsi solo a pochi metri di distanza.

Dai controlli è emerso che non era sotto l’effetto di alcool, ma per lei è scattato comunque il sequestro dell'auto e la segnalazione alla prefettura per la revisione della patente, oltre al relativo verbale per violazione del codice della strada. Al momento dei fatti la donna non ha saputo dire dove avesse imboccato la strada contromano. Una delle ipotesi è che possa essersi confusa nel tratto in cui è previsto un cambio di corsia, a causa dei lavori in corso. L'anziana potrebbe aver proseguito su quella carreggiata quando invece sarebbe dovuta rientrare.