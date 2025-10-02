Attualità
“Fermati, fermati”, 70enne fa 10 km contromano in Superstrada, il video: nessuno riesce a bloccarla

Paura a Civitanova Marche, in provincia di Macerata, dove un’anziana automobilista di 70 anni ha percorso contromano circa 10 km sulla superstrada della Val di Chienti prima che qualcuno riuscisse a fermarla. La scena immortalata anche nei video dei cellulari dei passanti che le urlavano: “Fermati, fermati”
A cura di Antonio Palma
Momenti di paura e tragedia sfiorata sulla superstrada della Val di Chienti a Civitanova Marche, in provincia di Macerata, dove un'anziana automobilista di 70 anni ha percorso contromano un lungo tratto nella strada scorrimento veloce, proseguendo per circa 10 km prima che qualcuno riuscisse a fermarla.

L'episodio nella tarda serata di martedì scorso, intorno alle 22:30, quando decine di automobilisti di passaggio hanno incrociato la piccola utilitaria che sfrecciava contromano lungo il tratto tra Corridonia e Civitanova. La scena immortalata anche nei video dei cellulari dei passanti. Dai filmati diffusi sui social si vede come tantissimi automobilisti abbiano cercato di segnalare il pericolo e quindi di fermare la donna al volante ma purtroppo senza esito.

"Fermati, fermati" hanno urlato alcuni degli automobilisti che viaggiavano nel senso corretto di marcia e si sono affiancati alla vettura dall'altra parte della carreggiata. La settantenne però pare non aver compreso il pericolo segnalato a più riprese anche da clacson e segnalazioni luminose delle vetture che provenivano nel senso opposto.

