Ferito da un colpo di pistola alla testa a Noto, 17enne è in coma irreversibile Coma irreversibile per il 17enne rimasto ferito in un agguato a Noto. Un proiettile lo ha raggiunto alla testa, esploso da un ragazzo, non ancora individuato, forse al culmine di una lite.

A cura di Chiara Ammendola

È stata convocata la commissione per l'accertamento della morte cerebrale del 17enne che mercoledì sera è stato colpito da un proiettile mentre era in auto con alcuni famigliari a Noto (Sicuracusa): il giovane è stato raggiunto alla testa e non ha mai ripreso conoscenza. Traportato d'urgenza al Pronto soccorso di Avola dai parenti è stato poi trasferito d'urgenza all’ospedale Garibaldi Centro di Catania dove è stato operato e dove si trova tutt'ora ricoverato nel reparto di Rianimazione, le sue condizioni però sono apparse da subito gravi e nella serata di ieri è giunta la notizia della morte cerebrale.

Coma irreversibile dunque per il ragazzo di 17 anni la cui identità non è stata diffusa dalle forze dell'ordine e che potrebbe, secondo quanto ricostruito finora dalle forze dell'ordine, essere rimasto vittima di un vero e proprio agguato. Se inizialmente l'ipotesi dei carabinieri protendeva verso l'incidente con un colpo esploso magari per sbaglio all'interno della stessa vettura dove stava viaggiando la vittima, col passare delle ore si fa sempre più largo la pista dell'agguato. Sono in pochi a collaborare per ricostruire l'accaduto, compresi gli stessi famiglia del 17enne, ma sembra che poco prima di essere ferito il ragazzo fosse rimasto coinvolto in una lite avvenuta tra due gruppi di giovani.

Dalle immagini delle videocamere poste in strada infatti poco distante dal luogo della sparatoria, si vede una lite tra due gruppi di ragazzi. Un violento scontro tra appartenenti alla comunità nomade dei Camminanti, come la vittima, che probabilmente avrebbero abusato di alcool. Il giovane, come riportato anche dal Quotidiano di Sicilia, secondo una prima ipotesi, dopo essere salito in auto con i familiari sarebbe stato raggiunto dal colpo di pistola esploso da un ragazzo che ha rivolto la pistola verso l'auto premendo il grilletto più di una volta.