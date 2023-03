Febbre e diarrea: scatta allerta trichinosi, Asl avvia controlli a tappeto sulle carni nel Foggiano Sono almeno una decina i casi finora accertati di infezione da trichinosi nel Foggiano. I casi sono sotto stretta sorveglianza della ASL che si sta concentrando soprattutto sull’origine dell’infezione batterica che generalmente si manifesta con il consumo di carne cruda o poco cotta di animali infettati.

A cura di Antonio Palma

Il Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell’ASL Foggia ha fatto scattare controlli a tappeto sulle carni in alcune zone del Foggiano dopo la segnalazione di diversi casi di malesseri che si sono rivelati infezioni da trichinosi. Sarebbero almeno una decina i casi finora accertati di infezione negli umani, quasi tutti concentrati nella zona di San Marco in Lamis. Tra le persone interessate alcune hanno fatto ricorso alle cure mediche ospedaliere mentre altre sono in cura domiciliare ma nessuno è grave.

I casi sono sotto stretta sorveglianza della ASL che si sta concentrando soprattutto sull'origine dell'infezione batterica che generalmente si manifesta con il consumo di carne cruda o poco cotta di animali infettati. La malattia infatti non è trasmissibile da persona a persona e quindi non ci sono pericoli diretti anche se bisogna accertarne la sorgente

Il Direttore Generale della ASL Foggia ha disposto controlli di igiene e profilassi negli esercizi commerciali della zona ma al contempo ma al contempo ha invitato i cacciatori a contattare il Servizio Veterinario della ASL Foggia in caso di abbattimenti di cinghiali ed ai cittadini di segnalare la presenza di carcasse di cinghiali, volpi e lupi. Il sospetto infatti è che il tutto si sia originato dal consumo di carne di animali selvatici come cinghiali abbattuti in zona.

In attesa di maggiori informazioni, i cittadini sono invitati ad usare le necessarie precauzioni come acquistare carne controllata in esercizi commerciali autorizzati ed evitare tassativamente l’acquisto ed il consumo di carni provenienti da macellazione abusiva. In caso di dubbi ci si può sempre rivolgere al Servizio Veterinario della ASL Foggia-Servizio di Igiene degli Alimenti di origine animale, unico competente per questi casi, al seguente numero: 0882/200121.

La trichinosi o anche Trichinellosi è l'infestazione da Trichinella spiralis e porta a sintomi come vomito e diarrea, seguiti da edema periorbitale, dolore muscolare e febbre. La Trichinella si sviluppa in animali che vengono nutriti o che mangiano altri animali i cui muscoli striati contengono larve incistate infestanti. Gli uomini si infettano consumando carne cruda o poco cotta o lavorata, o lavorando la carne di animali infettati. Le larve vengono liberate nell'intestino tenue, penetrano la mucosa e diventano adulte in 6-8 giorni. Le femmine sono lunghe circa 2,2 mm e i maschi circa 1,2 mm.