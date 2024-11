video suggerito

Farmaco per l'influenza gli provoca choc anafilattico: 29enne trovato morto a Ferrara. Disposta autopsia Graziano Mega è stato trovato cianotico nel letto di casa da un coinquilino, l'ipotesi è che possa aver avuto una reazione allergica. Inutili i soccorsi. Salentino, il giovane viveva da anni a Ferrara per lavoro.

A cura di Biagio Chiariello

Aveva assunto uno spray nasale e alcuni farmaci per alleviare i sintomi influenzali. Graziano Mega, 29enne originario di Lecce ma residente a Ferrara per lavoro da diversi anni, è stato trovato cianotico nel letto di casa dal suo coinquilino. Si sospetta che sia stato colpito da un probabile choc anafilattico, rendendo vano ogni tentativo di soccorso.

Il giovane, operaio in una ditta di termoidraulica e studente, avrebbe acquistato in farmacia uno spray nasale e delle pastiglie per il mal di gola. Dopo averli utilizzati, si era coricato nella serata di mercoledì 13 novembre nel suo appartamento situato in una palazzina di via Pareschi, a Ferrara.

Non è ancora chiaro se avesse già utilizzato quei farmaci in passato o se li stesse assumendo per la prima volta. Rimane da verificare se siano stati proprio questi medicinali a scatenare la reazione allergica fatale. "I medici hanno parlato di shock anafilattico", hanno riferito alcuni amici.

Nel corso della notte, il coinquilino e proprietario di casa, preoccupato per le condizioni di Mega, si è recato a controllarlo e lo ha trovato livido in viso. Ha immediatamente contattato il 118, ma all’arrivo dei sanitari il 29enne era già privo di vita. Nonostante i tentativi di rianimazione, non c'è stato nulla da fare. "Sono arrivato troppo tardi, non ce ne eravamo accorti… Non ho parole, sono sconvolto", ha dichiarato il coinquilino.

Sulla morte del giovane salentino è stata aperta un’inchiesta. Sarà eseguita un’autopsia per accertare le cause del decesso, valutare se la tragedia potesse essere evitata e verificare eventuali responsabilità. L’ipotesi più probabile è quella di uno choc anafilattico, ma non si esclude un possibile infarto, con i farmaci che potrebbero aver aggravato una condizione preesistente.