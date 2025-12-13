Fanno esplodere petardo per fingere perdita di gas: la nuova truffa dei ladri per farsi aprire e svuotare casa

Lo stratagemma truffaldino è stato messo in atto nei giorni scorsi in provincia di Ravenna, a Massa Lombarda, dove i ladri hanno preso di mira come al solito un anziano solo in casa riuscendo a convincerlo a farsi aprire la porta per la presunta fuga di gas.

Un improvviso scoppio vicino casa ben udibile dall'abitazione, realizzato con dei petardi, e poi alcune persone che si presentano alla porta dicendo che vi è stata una improvvisa fuga di gas dovuta proprio a quello scoppio e che devono entrare per delle verifiche urgenti. È il nuovo stratagemma messo in atto dai malviventi per entrare in casa dei malcapitati e svaligiare tutto.

Lo stratagemma truffaldino è stato messo in atto nei giorni scorsi in provincia di Ravenna, a Massa Lombarda, dove i ladri hanno preso di mira come al solito un anziano solo in casa riuscendo a convincerlo a farsi aprire la porta per la presunta fuga di gas, spacciandosi per addetti della società distributrice della zona.

Per essere più convincenti, come ricostruito dalle forze dell'ordine, questa volta hanno pensato anche a un'ulteriore messa in scena come lo scoppio di un petardo nelle vicinanze per simulare un incidente. Una volta entrati dentro casa, purtroppo la dinamica è quella già tristemente nota: mentre uno distrae il padrone, l'altro arraffa tutto quello che trova a portata di mano per poi dileguarsi prima che qualcuno si accorga del furto.

L'episodio, avvenuto nella mattinata di giovedì scorso 11 dicembre, ha messo in allarme la comunità locale dove anche il sindaco ha deciso di denunciare pubblicamente l'accaduto mettendo in guardia i cittadini e chiedendo loro di non aprire a nessun presunto tecnico del gas, anche se provvisto di cartellino. "Un anziano è stato truffato da presunti operatori incaricati a rilevare fughe di gas. Attenzione! Non fate entrare nessuno in casa anche se provvisti di cartellino. Nel dubbio una chiamata al 112 vi mette in sicurezza" ha scritto il primo cittadino in un messaggio social.

"Consapevole che questo post potrebbe non arrivare alle possibili vittime vi chiedo di diffonderlo ai vostri conoscenti, genitori, nonni e non solo, perché è dimostrato che anche i giovani cadono in questi tranelli" ha aggiunto, non nascondendo la sua rabbia: "Un ultimo messaggio sperando che arrivi a chi ha compiuto questo gesto ignobile: siete delle brutte persone, tutti quanti invecchieremo….. chi di spada ferisce …."