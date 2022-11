Famiglia con bambini dorme in stazione: i poliziotti danno loro da mangiare, poi gli pagano l’hotel Due agenti della Polfer hanno salvato dal freddo una famiglia di origine sudafricana composta da mamma, papà e due figli di 10 e 3 anni, che dormivano alla stazione di Reggio Emilia: hanno trovato una sistemazione in un hotel, pagando di tasca loro il pernottamento.

A cura di Ida Artiaco

Hanno notato una famiglia in difficoltà mentre dormiva in stazione. Così hanno portato loro da mangiare e da bere e poi gli hanno trovato una sistemazione in un hotel, pagando di tasca loro il pernottamento.

Arriva da Reggio Emilia la storia di solidarietà che ha visto protagonisti due agenti della Polfer e una famiglia di origine nordafricana composta da mamma, papà e due figli di 10 e 3 anni.

I quattro avevano trascorso la notte, tra mercoledì 2 e giovedì 3 novembre, nella stazione della città emiliana. Gli agenti della Polfer, accortisi delle loro difficoltà, con i due bambini che non stavano bene, avendo per di più anche la febbre, si sono adoperati in prima persona contattando immediatamente i servizi sociali dell’assessorato welfare dell’amministrazione comunale di Reggio Emilia che nella giornata di venerdì hanno poi ricevuto la famiglia.

Si era fatto tardi quella sera, mentre venivano attivate tutte le procedure di rito previste in casi come questo, quindi hanno prenotato una stanza in un hotel adiacente alla stazione, a proprie spese, dal momento che altrimenti si sarebbero trovati a dormire in un luogo non idoneo da un punto di vista della sicurezza, e con temperature che alla notte si abbassano di molto.

La famiglia, che aveva avviato l’iter di procedura per ottenere protezione internazionale, ha quindi voluto ringraziare i poliziotti della Polfer per il bellissimo gesto, che ha trovato anche il plauso del questore di Reggio, Giuseppe Ferrari il quale si è voluto complimentare con gli agenti.

Non è la prima volta che agenti di polizia diventano gli angeli custodi di qualcuno in difficoltà. Tra gli ultimi episodi si ricordi quello dei due poliziotti che hanno salvato lo scorso settembre a Firenze una bimba di 5 anni che rischiava di cadere dal balcone di un palazzo dopo essere rimasta da sola in casa.