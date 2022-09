Due poliziotti di Firenze hanno salvato una bimba che rischiava di cadere dal balcone di un palazzo Una bambina di 5 anni è stata soccorsa e tratta in salvo dagli agenti di una volante dopo che, rimasta sola in casa, si stava sporgendo “pericolosamente” dal balcone dell’abitazione, al terzo piano di un palazzo.

A cura di Davide Falcioni

Una bimba di 5 anni è stata soccorsa e tratta in salvo dagli agenti di una volante dopo che, rimasta sola in casa, si stava sporgendo "pericolosamente" dal balcone dell'abitazione, al terzo piano di un palazzo, chiamando disperata la mamma.

È successo ieri pomeriggio a Firenze e a renderlo noto è stata la questura. Gli agenti sono intervenuti in una casa del quartiere di Rifredi dopo che, intorno alle 16.30, l'attenzione di un vicino era stata richiamata dalle grida disperate dalla bambina. La piccola, di circa 5 anni, "si stava pericolosamente sporgendo dal balcone di un palazzo, gridando ininterrottamente ‘mamma'".

Immediatamente è scattata la chiamata al 112. Al loro arrivo i poliziotti hanno "individuato la piccola impaurita che, salita in piedi su una sedia, aveva mezzo busto all'esterno di una terrazza" e rischiava di precipitare nel vuoto.

"Per prima cosa – continua la nota della questura – i poliziotti hanno cercato di tranquillizzarla facendosi notare in strada: l'accensione dei lampeggianti della volante ha in effetti distratto la bambina che ha cominciato a calmarsi". I due poliziotti hanno poi raggiunto l'abitazione dove hanno fatto irruzione afferrando poi la bambina, mettendola in questo modo in salvo. Poco dopo è arrivata la madre: la questura spiega che "visibilmente scossa per l'accaduto", rischia tuttavia una denuncia per il reato di abbandono di minore. Era infatti concreto il rischio che la piccola cadesse dalla finestra con conseguenze drammatiche. Oggi il questore di Firenze Maurizio Auriemma ha incontrato i due agenti congratulandosi per il lavoro svolto.