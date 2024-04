video suggerito

Annuncia l'intento di suicidarsi in live TikTok: salvato in extremis dalla polizia È accaduto a Villa San Giovanni, in Calabria, dove i poliziotti hanno salvato la vita a un uomo che poco prima aveva annunciato su Tik Tok l'intenzione di togliersi la vita.

A cura di Davide Falcioni

Aveva annunciato di volersi togliere la vita nel corso di una diretta streaming su TikTok, ma l'immediato intervento della polizia, avvertita da uno dei partecipanti, lo ha fatto desistere dai suoi propositi.

È accaduto a Villa San Giovanni, in Calabria, dove il personale del commissariato si è attivato subito dopo avere ricevuto la segnalazione. Gli agenti hanno individuato l'aspirante suicida in località Santa Tarda, si trattava di un quarantottenne che è stato fermato proprio mentre si puntava un coltello alla gola all'interno della propria automobile.

L'uomo, che ha cercato di opporre resistenza agli agenti durante il loro intervento ma alla fine ha desistito, è stato affidato al personale del 118, che lo ha portato in ospedale. La volontà del 48enne di togliersi la vita, secondo quanto si è appreso, sarebbe stata motivata dalla recente fine della relazione con la compagna.

I suicidi in Italia: uno ogni dieci ore

Secondo l'Osservatorio Suicidi della Fondazione Brf – Istituto per la Ricerca in Psichiatria e Neuroscienze in Italia una persona si suicida ogni dieci ore. Dal lavoro dei ricercatori, pubblicato lo scorso settembre, è emerso che da gennaio 2023 ad agosto 2023 si contavano 608 suicidi e 541 casi di tentati suicidi, in aumento vertiginoso rispetto ai dati raccolti nello stesso periodo dell'anno precedente quando i suicidi, sempre ovviamente considerando solo le notizie di cronaca uscite sui giornali, erano stati 351 e i tentati suicidi 391.

Dal report emergono anche ulteriori spunti di riflessione: si evidenzia, ad esempio, un picco di gesti suicidari nel mese di marzo (87 episodi) e giugno (79). Inoltre, il maggior numero di tragici eventi si è registrato nel Nord Italia (240 episodi), seguito dal Sud (230) e dal Centro (138).