Famiglia aggredita da una mandria di mucche. Il padre trascinato e calpestato La gita in montagna poteva trasformarsi in tragedia nel Ponte di Ognissanti per un gruppo di veneziani sul Monte Grappa, nel Trevigiano: due genitori e i loro tre figli minori. Ad avere la peggio è stato il padre.

A cura di Biagio Chiariello

Avrebbe dovuto essere una gita all'insegna del sole e della spensieratezza approfittando del Ponte di Ognissanti. Invece ha rischiato di trasformarsi in tragedia per una famiglia residente in provincia di Venezia composta da mamma, papà e tre figli minorenni sulla Cima Grappa, nel Trevigiano: sono stati aggrediti da un gruppo di mucche, forse spaventate e timorose che qualcuno potesse fare qualcosa di male ai vitellini.

Il capo famiglia, un 46enne, è stato accerchiato dai bovini che lo hanno buttato a terra, calpestandolo in varie parti del corpo e trascinandolo a terra per qualche metro. Il malcapitato è riuscito a infilarsi in una buca carsica e la mandria ha proseguito la sua marcia senza più riuscire a colpirlo.

Riunitosi a moglie e figli si è quindi recato alla vicina caserma Milano, da cui i soldati del Sacrario Militare del Grappa hanno lanciato i soccorsi.

Sul posto sono arrivati con un mezzo di montagna un medico e un infermiere del Suem di Crespano per prestare i primi soccorsi. Si è anche proceduto ad allertare l’elicottero di Treviso nonostante il tempo tutt'altro che buono, in quanto dalle prime informazioni, sembrava che i feriti fossero almeno cinque.

L’uomo ha riportato contusioni multiple ed è stato trasferito a Crespano e quindi all’ospedale di Castelfranco Veneto per le cure del caso. I familiari sono risultati indenni ma sotto shock.

Non è la prima volta che bovini finiscono al centro di simili episodi. Lo scorso giugno alcune mucche scappate dalla stalla hanno gettano scompiglio in tutta la Valcavasia. Alcune delle bestie sono state poi abbattute perché reputate un pericolo per la viabilità e le persone.