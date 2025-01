video suggerito

Fabiana Piccioni, trovata morta carbonizzata a Giulianova: prelevati 25 campioni di Dna da esaminare Il corpo della 46enne era stato trovato lo scorso 9 gennaio nelle campagne del comune teramano. Era scomparsa da una settimana. Ad oggi non esiste ancora un profilo su cui concentrarsi, né tantomeno un identikit.

A cura di Biagio Chiariello

Fabiana Piccioni

25 campioni di tracce biologiche da analizzare, 30 persone già ascoltate come informate sui fatti e almeno 60 telecamere, principalmente di privati, da cui potrebbero provenire immagini rilevanti da esaminare con attenzione.

Questi sono i dati principali su cui si concentrano le indagini dei carabinieri sulla morte di Fabiana Piccioni, 46 anni, originaria di Giulianova, in provincia di Teramo. Il suo corpo è stato ritrovato carbonizzato in una zona di campagna da un gruppo di cacciatori.

Una donna distinta e ben integrata nella comunità, Fabiana si è sempre sostenuta tramite lavori salutari come barista ed estetista, ed è stata anche volontaria. Al momento, la sua morte resta un giallo.

L'autopsia ha confermato che la causa del decesso è stata un problema cardiaco e che la donna è risultata positiva a sostanze stupefacenti, tra cui cocaina e oppiacei come l'hashish. Sarà compito degli esami tossicologici, richiesti dalla Procura, stabilire in che misura queste sostanze abbiano influito sull'insorgere dell'arresto cardio-circolatorio o nel provocare un'eventuale overdose.

Le indagini sono attualmente nella fase di accertamento, e, una volta concluse, dovranno determinare l'identità di chi ha dato fuoco al corpo di Fabiana, quando era già deceduta, in quella zona isolata di via Cavoni, alla periferia di Giulianova. La drammatica scoperta è avvenuta il 9 gennaio scorso, mentre esattamente una settimana prima (il 2 gennaio), la 46enne era scomparsa. A sentirla per ultima è stata la madre, tramite un audio sul cellulare.

Insieme alla donna, sono spariti anche il suo cellulare, i suoi vestiti e la sua bicicletta, che potrebbe essere stata abbandonata in qualche luogo dopo che, secondo le ipotesi, Fabiana potrebbe essere salita in auto con qualcuno o abbia seguito una o più persone prima del malore fatale. A 11 giorni dal ritrovamento del corpo senza vita, non esiste ancora un profilo su cui concentrarsi, né tantomeno un identikit.