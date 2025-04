video suggerito

Moto contro un muretto nel Barese, morta la 32enne Fabiana Chiarappa: era operatrice del 118 e rugbista Una donna di 32 anni è morta nella serata di ieri, mercoledì 2 aprile, in un incidente avvenuto sulla strada che collega Turi e Putignano, nel Barese. La giovane vittima si chiamava Fabiana Chiarappa. Originaria di Cellamare, la 32enne lavorava nella postazione 118 di Turi ed era anche una giocatrice di rugby. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Eleonora Panseri

24 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fabiana Chiarappa, 32 anni.

Una donna di 32 anni è morta nella serata di ieri, mercoledì 2 aprile, in un incidente avvenuto sulla strada che collega Turi e Putignano, nel Barese. La giovane vittima si chiamava Fabiana Chiarappa.

Era in sella alla sua moto, un mezzo di grossa cilindrata, quando, per cause che sono ancora in via di accertamento, si è scontrata con un muretto a secco. Purtroppo, sono stati inutili i tentativi del personale sanitario giunto sul posto, la giovane è morta sul colpo.

Chiarappa era originaria di Cellamare e lavorava nella postazione 118 di Turi. Era anche una giocatrice di rugby. "Oggi non servono tante parole, bastano i ricordi. Ciao, Fabiana", si legge in un messaggio pubblicato sulla pagina Facebook della Bisceglie Rugby, la squadra dove la ragazza giocava.

Leggi anche L’oroscopo di giovedì 20 marzo 2025

"Il club presieduto da Antonio Pedone, in tutte le sue componenti, nel ricordo di Fabiana in cordoglio si stringe attorno alla famiglia Chiarappa esprimendo le più sentite condoglianze. È un giorno triste per tutti noi", scrivono ancora in una nota.

"Una tragedia che lascia senza parole", ha scritto sui social il sindaco di Bisceglie (Barletta- Andria- Trani), Angelantonio Angarano, sottolineando che "la scomparsa di Fabiana Chiarappa, giovane atleta del Bisceglie Rugby, ci addolora profondamente".

"La nostra vicinanza e il nostro affetto alla sua famiglia, ai suoi amici e alla grande famiglia del Bisceglie Rugby. A nome della comunità, – ha proseguito ancora Angarano – ci stringiamo attorno a loro".

"In questa immagine sono rappresentate due tra le tue più grandi passioni: il rugby e il volontariato sanitario come soccorritrice, poi divenuto il tuo lavoro. Oggi siamo tutti tristi. Ci macherai Fabiana", si legge invece nel post pubblicato dalla sezione di Cellamare dei Volontari del soccorso di Protezione Civile.

"Oggi siamo tutti tristi. Ci mancherai, Fabiana"