Fabiana Piccioni trovata morta a Giulianova, si indaga sui tabulati telefonici: non si trova il cellulare

Si indaga sui tabulati telefonici e sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza di Giulianova per ricostruire quanto accaduto a Fabiana Piccioni, 47 anni, il cui cadavere è stato trovato semicarbonizzato in campagna. Non è ancora stato ritrovato lo smartphone della vittima.