Fa un giro in barca e scopre in mare cadavere decomposto: giallo a Jesolo

A cura di Davide Falcioni

Giallo a Jesolo, dove due giorni fa un diportista ha notato quello che sembrava uno strano oggetto galleggiare in mare: dopo essersi avvicinato incuriosito tuttavia ha scoperto che si trattava di un cadavere in avanzato stato di decomposizione. Il corpo, recuperato dagli uomini della Guardia Costiera, non è stato ancora identificato perché l'uomo o la donna non avevano con sé nessun documento d'identità. Saranno dunque necessari degli esami specifici per cercare di attribuire un nome e un cognome al corpo e, nel limite del possibile, accertarne le cause della morte.

Il cadavere si trovava a circa cinque miglia al largo della costa, tra Jesolo e Cavallino. Recuperato, è stato poi ricomposto nella cella mortuaria dell'ospedale Città del Piave di San Donà, a disposizione dell'autorità giudiziaria che, con ogni probabilità, disporrà l'autopsia. Il cadavere indossava solamente dei pantaloncini blu e non aveva nessun documento di riconoscimento o altro che potesse aiutare a stabilirne nazionalità, provenienza di massima e, tanto meno, identità.

Fin da subito delle indagini è stata interessata anche la polizia scientifica del commissariato di Jesolo, che ha allertato tutte le prefetture e la Guardia Costiera Croata, con la richiesta di informazione su eventuali denunce di persone scomparse. Il sospetto, infatti, è che il cadavere sia stato trascinato al largo della costa veneta dalle correnti ma provenga dall'altra sponda del Mar Adriatico. Non viene dunque esclusa l'origine straniera della persona, soprattutto perché negli ultimi tempi non ci sono state denunce di persone scomparse sulla riviera veneta.