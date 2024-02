Catturato il boss Marco Raduano in Corsica, evase un anno fa dal carcere di Nuoro con lenzuola annodate È stato catturato in Francia, precisamente in un bar a Bastia, il boss latitante Marco Raduano: era fuggito esattamente un anno fa, il 24 febbraio 2023, dal carcere di massima sicurezza di Nuoro calandosi dal muro di cinta del carcere con delle lenzuola annodate. Era tra i primi 10 ricercati italiani. Preso anche Gianluigi Troiano di Vieste, ritenuto dagli investigatori il suo braccio destro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

È stato catturato in Francia Marco Raduano, il 40enne boss di Vieste al vertice dell'omonimo clan, che esattamente un anno fa fuggì dal carcere di massima sicurezza di Badù e Carros in provincia di Nuoro il 24 febbraio 2023.

Le immagini della fuga fecero il giro dei media italiani: Raduano condannato all'ergastolo, riuscì a evadere calandosi dal muro di cinta del carcere con delle lenzuola annodate. Era il 24 febbraio 2023. Recentemente era anche stato inserito nell'elenco dei primi dieci ricercati italiani.

Era anche considerato uno dei tre italiani inserito nella lista dei latitanti più pericolosi presenti nel sito della Europol con Enfast, la rete europea delle Unità Ricerche Attive Latitanti. "Il profilo criminale di Raduano è particolarmente importante. Egli, infatti, è al vertice dell'omonima organizzazione criminale operante sul Gargano, a Vieste, federata ad altri clan di Manfredonia, con il ruolo di promotore, organizzatore e spietato killer del gruppo, dedito alla perpetrazione di omicidi, traffico di droga e gestione del racket delle estorsioni. – si legge nella sua descrizione –. È notoriamente conosciuto negli ambienti criminali del Gargano e di Foggia come ‘pallone’ o ‘woolrich‘".

Secondo le prime indiscrezioni, che devono ancora essere confermate, sarebbe stato ritrovato in Corsica mentre era in un bar a Bastia.

È stato preso anche Gianluigi Troiano di Vieste, ritenuto dagli investigatori il suo braccio destro. Era latitante da due anni, cioè da fine del 2021 quando evase dagli arresti domiciliari che stava scontando con l'applicazione del braccialetto elettronico a Campomarino in provincia di Campobasso. Secondo le prime indiscrezioni, Troiano sarebbe stato catturato martedì scorso a Granada città dell'Andalusia, regione nel sud della Spagna.

Ad arrestare i due latitanti, il gruppo carabinieri del Ros, lo stesso che ha catturato il boss Matteo Messina Denaro, deceduto a settembre del 2023.

Si ricordi che Raduano, di origine pugliese, è considerato elemento di spicco del clan dei Montanari, nel Gargano. Ha condanne per omicidio, violazione delle leggi sulle armi e altri reati. Appena era stata scoperta la fuga, è stato diramato l'allarme. Le ricerche erano partite immediatamente ma senza successo fino alle scorse ore.

Di recente, il boss in fuga era stato condannato in via definitiva per associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico aggravata dal metodo mafioso. Dovrebbe finire di scontare tutte le sue condanne tra circa 23 anni, nel 2046.