Etna, continua l’eruzione vulcanica, nuova esplosione nella notte: nube eruttiva di 8 chilometri Continua l’eruzione dell’Etna che la scorsa notte ha prodotto una nube di cenere lavica di circa 8 chilometri. Il piccolo dell’eruzione del vulcano è stato registrato giovedì sera.

A cura di Chiara Ammendola

È un'eruzione spettacolare quella dell'Etna che da giovedì mattina ha ripreso la sua attività culminata in un'esplosione avvenuta nella serata di ieri che ha provocato con l’emissione di una nube di cenere lavica alta quasi 10 chilometri. L'attività del vulcano siciliano, che arriva dal cratere di Sud-Est è andata avanti anche durante la notte tra giovedì e venerdì, con una nuova intensa eruzione che ha provocato una nube eruttiva alta circa 8 chilometri che si è poi dispersa nel settore occidentale. Per fortuna nonostante l'intensità dell'eruzione non ci sono state conseguenze, soprattutto sull'operatività dell'aeroporto di Catania che non si è mai fermato.