Attualità
video suggerito
video suggerito
Lotto e Superenalotto

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi venerdì 5 dicembre 2025 in diretta: numeri vincenti e quote

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di venerdì 5 dicembre 2025: le estrazioni dei numeri vincenti in diretta su Fanpage.it a partire dalle ore 20:00. In palio al SuperEnalotto un jackpot da 87,1 milioni di euro per la sestina vincente di questa sera.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Redazione
0 CONDIVISIONI
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Lotto e Superenalotto

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale venerdì 5 dicembre 2025: le estrazioni dei numeri vincenti in tempo reale su Fanpage.it dalle ore 20:00. Aggiorna questa pagina per scoprire in tempo reale i risultati di questa sera: al SuperEnalotto un jackpot pari a 87,1 milioni di euro. Continua la caccia al montepremi milionario dopo l'ultima vincita registrata a Desenzano del Garda lo scorso maggio. Vincite e quote in aggiornamento sui siti ufficiali di Sisal e Lottomatica.

Estrazione Lotto di venerdì 5 dicembre, i numeri vincenti su tutte le ruote

Dalle 20:00 l'estrazione del Lotto di oggi, venerdì 5 dicembre 2025 con i numeri vincenti su tutte le 11 ruote del Lotto, compresa la Nazionale. Sul sito ufficiale di Lottomatica la verifica delle vincite per conto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Alle lotterie si può giocare fino alle ore 19:30 del giorno dell'estrazione, che avviene ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto. Segui le estrazioni in diretta anche sul canale Youtube ufficiale.

Leggi anche
Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto giovedì 4 dicembre 2025: numeri vincenti e quote. Vinti quattro "5"

SuperEnalotto oggi, i numeri vincenti nell'estrazione di venerdì 5 dicembre

L'estrazione del SuperEnalotto di oggi, venerdì 5 dicembre 2025 con i sei numeri fortunati estratti in diretta. Il jackpot questa sera sale a 87,1 milioni di euro per la sestina vincente: l'ultimo "6" centrato a Desenzano del Garda lo scorso maggio. Per la verifica delle vincite e dei premi Winbox è disponibile il sito ufficiale del SuperEnalotto, dove consultare anche i premi Winbox di oggi.

Estrazioni 10eLotto di venerdì 5 dicembre: numeri oro, doppio oro e extra

Le estrazioni del 10eLotto serale di venerdì 5 dicembre con i numeri oro, doppio oro e extra di questa sera:

I simboli del Simbolotto di oggi

I simboli del Simbolotto di oggi, venerdì 5 dicembre 2025, associati all'estrazione del Lotto di venerdì 5 dicembre 2025:

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Di seguito verranno comunicate vincite e quote del SuperEnalotto con i risultati dell'ultima estrazione pubblicati da Sisal:

  • Punti 6:
  • Punti 5+1:
  • Punti 5:
  • Punti 4:
  • Punti 3:
  • Punti 2:

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote in aggiornamento

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione

  • 20 – Bari: non viene estratto da 97 concorsi
  • 8 – Cagliari: manca da 118 estrazioni
  • 42 – Firenze: il numero non è stato estratto per 128 volte consecutive
  • 73 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 84 concorsi
  • 89 – Milano: non pervenuto da 68 estrazioni
  • 33 – Napoli: manca da 92 estrazioni
  • 16 – Palermo: non è stato estratto per 62 concorsi
  • 63 – Roma: non è stato sorteggiato per 114 volte consecutive
  • 88 – Torino: assente da 80 estrazioni
  • 71 – Venezia: non è stato estratto per 86 volte consecutive
  • 82 – Nazionale: manca da 141 concorsi

Altri contenuti utili:

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
La svolta nel caso di Tatiana Tramacere: i video in cui cammina con l'amico prima di sparire
L'amico: "L'affetto per lei non mi ha fatto comprendere le conseguenze di quanto successo"
Chi è Dragos Gheormescu e che c’entra con Tatiana Tramacere: "È stata lei ad organizzare tutto, voleva isolarsi"
Tatiana Tramacere trovata viva dai Carabinieri
“L’ho vista la sera della scomparsa, vorrei dirle che ci manca”: il racconto dell'amico in tv
L'ultima sera a casa del fidanzato e il viaggio prenotato per far pace con l'ex
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views