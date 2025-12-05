Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi venerdì 5 dicembre 2025 in diretta: numeri vincenti e quote

Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google . Segui Fanpage.it.

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di venerdì 5 dicembre 2025: le estrazioni dei numeri vincenti in diretta su Fanpage.it a partire dalle ore 20:00. In palio al SuperEnalotto un jackpot da 87,1 milioni di euro per la sestina vincente di questa sera.

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale venerdì 5 dicembre 2025: le estrazioni dei numeri vincenti in tempo reale su Fanpage.it dalle ore 20:00. Aggiorna questa pagina per scoprire in tempo reale i risultati di questa sera: al SuperEnalotto un jackpot pari a 87,1 milioni di euro. Continua la caccia al montepremi milionario dopo l'ultima vincita registrata a Desenzano del Garda lo scorso maggio. Vincite e quote in aggiornamento sui siti ufficiali di Sisal e Lottomatica.

Estrazione Lotto di venerdì 5 dicembre, i numeri vincenti su tutte le ruote

Dalle 20:00 l'estrazione del Lotto di oggi, venerdì 5 dicembre 2025 con i numeri vincenti su tutte le 11 ruote del Lotto, compresa la Nazionale. Sul sito ufficiale di Lottomatica la verifica delle vincite per conto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Alle lotterie si può giocare fino alle ore 19:30 del giorno dell'estrazione, che avviene ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto. Segui le estrazioni in diretta anche sul canale Youtube ufficiale.

SuperEnalotto oggi, i numeri vincenti nell'estrazione di venerdì 5 dicembre

L'estrazione del SuperEnalotto di oggi, venerdì 5 dicembre 2025 con i sei numeri fortunati estratti in diretta. Il jackpot questa sera sale a 87,1 milioni di euro per la sestina vincente: l'ultimo "6" centrato a Desenzano del Garda lo scorso maggio. Per la verifica delle vincite e dei premi Winbox è disponibile il sito ufficiale del SuperEnalotto, dove consultare anche i premi Winbox di oggi.

Estrazioni 10eLotto di venerdì 5 dicembre: numeri oro, doppio oro e extra

Le estrazioni del 10eLotto serale di venerdì 5 dicembre con i numeri oro, doppio oro e extra di questa sera:

I simboli del Simbolotto di oggi

I simboli del Simbolotto di oggi, venerdì 5 dicembre 2025, associati all'estrazione del Lotto di venerdì 5 dicembre 2025:

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Di seguito verranno comunicate vincite e quote del SuperEnalotto con i risultati dell'ultima estrazione pubblicati da Sisal:

Punti 6:

Punti 5+1:

Punti 5:

Punti 4:

Punti 3:

Punti 2:

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote in aggiornamento

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione

20 – Bari: non viene estratto da 97 concorsi

non viene estratto da 97 concorsi 8 – Cagliari: manca da 118 estrazioni

manca da 118 estrazioni 42 – Firenze: il numero non è stato estratto per 128 volte consecutive

il numero non è stato estratto per 128 volte consecutive 73 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 84 concorsi

non risulta tra i numeri fortunati da 84 concorsi 89 – Milano: non pervenuto da 68 estrazioni

non pervenuto da 68 estrazioni 33 – Napoli: manca da 92 estrazioni

manca da 92 estrazioni 16 – Palermo: non è stato estratto per 62 concorsi

non è stato estratto per 62 concorsi 63 – Roma: non è stato sorteggiato per 114 volte consecutive

non è stato sorteggiato per 114 volte consecutive 88 – Torino: assente da 80 estrazioni

assente da 80 estrazioni 71 – Venezia: non è stato estratto per 86 volte consecutive

non è stato estratto per 86 volte consecutive 82 – Nazionale: manca da 141 concorsi

