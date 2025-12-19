Attualità
Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi venerdì 19 dicembre 2025: numeri vincenti e quote in diretta

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di venerdì 19 dicembre 2025: le estrazioni in diretta dalle ore 20:00 su Fanpage.it con tutti i numeri vincenti, quote e vincite di questa sera. Il jackpot al SuperEnalotto sale a 93,6 milioni di euro per la sestina fortunata di questa sera.
A cura di Redazione
Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di venerdì 19 dicembre in diretta con tutti i numeri vincenti dalle ore 20:00 su Fanpage.it. Aggiorna questa pagina per scoprire i risultati in tempo reale: al SuperEnalotto è in palio un jackpot pari a 93,6 milioni di euro per la sestina fortunata. Cresce ancora il montepremi milionario dal momento che ancora nessun fortunato giocatore indovina i 6 numeri vincenti. In diretta minuto per minuto anche le estrazioni dei numeri vincenti del Lotto su tutte le ruote con i numeri oro, doppio oro e extra del 10eLotto.

Estrazione Lotto oggi venerdì 19 dicembre, i numeri vincenti su tutte le ruote

L'estrazione del Lotto di oggi, venerdì 19 dicembre, è la penultima di questa settimana: in diretta minuto per minuto tutte le estrazioni sulle 11 ruote, compresa la Nazionale. Sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la verifica della schedina per le vincite e tutti i numeri oro del Lotto, che corrispondono ai quinti numeri estratti su tutte le ruote.

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto. Segui l'estrazione anche sul canale Youtube ufficiale.

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto 18 dicembre 2025: numeri vincenti e quote. Vinti tre "5"

SuperEnalotto oggi, i numeri vincenti nell'estrazione di venerdì 19 dicembre 2025

I numeri del SuperEnalotto di oggi, venerdì 19 dicembre 2025 estratti a partire dalle ore 20:00 su Fanpage.it: è ancora caccia al jackpot milionario, che arriva a quota 93,6 milioni di euro per la sestina vincente. Sul sito ufficiale del SuperEnalotto la verifica delle vincite e dei premi Winbox di questa sera.

Estrazioni 10eLotto serale: i numeri oro, doppio oro e extra di venerdì 19 dicembre

Le estrazioni del 10eLotto serale di venerdì 19 dicembre con i numeri oro, doppio oro e extra estratti a partire dalle ore 20:

I simboli del Simbolotto di oggi

I simboli del Simbolotto di venerdì 19 dicembre associati all'estrazione del Lotto di oggi:

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Di seguito verranno comunicate vincite e quote del SuperEnalotto, con i risultati dell'ultima estrazione sul sito ufficiale di Sisal:

  • Punti 6:
  • Punti 5+1:
  • Punti 5:
  • Punti 4:
  • Punti 3:
  • Punti 2:

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote in aggiornamento

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione:

  • 20 – Bari: non viene estratto da 105 concorsi
  • 19 – Cagliari: manca da 87 estrazioni
  • 42 – Firenze: il numero non è stato estratto per 136 volte consecutive
  • 73 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 92 concorsi
  • 73 – Milano: non pervenuto da 68 estrazioni
  • 58 – Napoli: manca da 89 estrazioni
  • 5 – Palermo: non è stato estratto per 68 concorsi
  • 6 – Roma: non è stato sorteggiato per 73 volte consecutive
  • 88 – Torino: assente da 88 estrazioni
  • 71 – Venezia: non è stato estratto per 94 volte consecutive
  • 59 – Nazionale: manca da 125 concorsi

