Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi venerdì 16 gennaio 2026 in diretta: numeri vincenti e quote

SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di venerdì 16 gennaio 2026: le estrazioni di oggi in diretta minuto per minuto su Fanpage.it dalle 20:00. I numeri vincenti, i risultati di vincite e quote in aggiornamento: al SuperEnalotto è caccia al jackpot da 106,5 milioni di euro.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di venerdì 16 gennaio 2026: in diretta le estrazioni dei numeri vincenti su Fanpage.it. L'appuntamento è a partire dalle ore 20:00 con l'aggiornamento su questa pagina minuto per minuto per tutti i numeri del Lotto, la combinazione fortunata del SuperEnalotto e i numeri oro, doppio oro e e extra del 10eLotto serale. Continua la caccia al jackpot milionario, che questa sera vale 106,5 milioni di euro: l'ultima vincita milionaria risale al maggio del 2025.

Estrazione Lotto oggi, i numeri vincenti su tutte le ruote venerdì 16 gennaio 2026

L'estrazione del Lotto di oggi, venerdì 16 gennaio 2026 parte dalle ore 20:00: i numeri vincenti di questa sera saranno estratti in diretta su questa pagina, insieme ai numeri oro del Lotto che corrispondono ai quinti numeri su ogni ruota. Si ricorda che per verificare le vincite è disponibile il sito ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con i risultati di questa sera.

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto. Segui le estrazioni sul canale Youtube ufficiale.

SuperEnalotto oggi, la combinazione vincente dell'estrazione di venerdì 16 gennaio 2026

L'estrazione del SuperEnalotto di oggi, venerdì 16 gennaio 2026 è la penultima di questa settimana: il jackpot di questa sera sale a 106,5 milioni di euro per la sestina fortunata. I numeri vincenti del SuperEnalotto, compresi numeri Jolly e Superstar in diretta minuto per minuto su questa pagina: sul sito ufficiale del SuperEnalotto la verifica delle vincite e dei premi Winbox.

Estrazioni 10eLotto serale di venerdì 16 gennaio 2026: i numeri oro, doppio oro e extra

Le estrazioni del 10eLotto serale di venerdì 16 gennaio 2026 con i numeri oro, doppio oro e extra estratti in diretta dalle 20:

I simboli del Simbolotto di oggi

Di seguito i simboli del Simbolotto di venerdì 16 gennaio 2026 associati all'ultima estrazione del Lotto:

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

I risultati del SuperEnalotto di oggi con vincite e quote saranno pubblicate sul sito ufficiale di Sisal:

Punti 6:

Punti 5+1:

Punti 5:

Punti 4:

Punti 3:

Punti 2:

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote in aggiornamento

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione: