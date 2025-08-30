Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi sabato 30 agosto 2025: numeri vincenti e quote

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, sabato 30 agosto 2025 in diretta con le estrazioni dei numeri vincenti dalle ore 20:00 su Fanpage.it. Aggiornamenti minuto per minuto su vincite, quote e risultati di questa sera: in palio al SuperEnalotto 44,9 milioni di euro.

I numeri vincenti di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale nell'estrazione di oggi, sabato 30 agosto 2025 in diretta su Fanpage.it: aggiorna questa pagina a partire dalle ore 20:00 per scoprire tutti i risultati di questa sera, con vincite e quote dei concorsi di oggi. Al SuperEnalotto un premio da 44,9 milioni di euro.

Caccia al jackpot del SuperEnalotto, che questa sera mette in palio 44,9 milioni di euro per la sestina fortunata. Dalle ore 20:00 in diretta per primi tutti i numeri del Lotto e la combinazione dei numeri oro, doppio oro e extra del 10eLotto serale. Estratta anche la sestina vincente al SuperEnalotto e i simboli del Simbolotto. Si può giocare fino alle ore 19:30 del giorno delle estrazioni: vincite e quote pubblicate da Sisal e Lottomatica.

Lotto oggi, i numeri vincenti dell'estrazione di sabato 30 agosto 2025

L'estrazione dei numeri del gioco del Lotto di sabato 30 agosto 2025 in diretta dalle ore 20:00 con i risultati di ambo, terno, quaterna e cinquina e i numeri oro del Lotto. I risultati di ambo, terno, quaterna e cinquina disponibili sul sito ufficiale di Lottomatica, che gestisce la lotteria per conto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto. A partire dall'estrazione di martedì 24 giugno 2025, i numeri sulle ruote del Nord vengono estratti nella sede di Roma, per cui potrebbero essere disponibili dalle 21.00.

Estrazione SuperEnalotto di sabato 30 agosto 2025, i numeri vincenti

In diretta le estrazioni del SuperEnalotto di sabato 30 agosto 2025 a partire dalle ore 20:00 con i numeri vincenti, Jolly e Superstar. Il jackpot sale alla somma di 44,9 milioni di euro per la combinazione dei sei numeri fortunati dopo l'ultima vincita milionaria registrata a Desenzano del Garda. Nell'ultimo concorso dello scorso venerdì nessun 6 o 5+1, quattro giocatori hanno vinto 30mila euro centrando il “5”. Sul sito ufficiale del SuperEnalotto la verifica delle vincite e dei premi Winbox di oggi.

La combinazione vincente del 10eLotto serale

Dalle 20:00 parte l'estrazione del 10eLotto serale di sabato 30 agosto 2025 con i numeri oro, doppio oro e extra:

I simboli del Simbolotto di sabato 30 agosto 2025

Di seguito verranno pubblicati i simboli del Simbolotto di sabato 30 agosto 2025:

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Vincite e quote del SuperEnalotto disponibili dopo le 20:00 per l'estrazione di sabato 30 agosto 2025, insieme ai risultati pubblicati da Sisal:

Punti 6:

Punti 5+1:

Punti 5:

Punti 4:

Punti 3:

Punti 2:

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione:

82 – Bari: non viene estratto da 77 concorsi

non viene estratto da 77 concorsi 42 – Cagliari: manca da 86 estrazioni

manca da 86 estrazioni 26 – Firenze: il numero non è stato estratto per 155 volte consecutive

il numero non è stato estratto per 155 volte consecutive 2 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 99 concorsi

non risulta tra i numeri fortunati da 99 concorsi 74 – Milano: non pervenuto da 128 estrazioni

non pervenuto da 128 estrazioni 49 – Napoli: manca da 57 estrazioni

manca da 57 estrazioni 59 – Palermo: non è stato estratto per 67 concorsi

non è stato estratto per 67 concorsi 31 – Roma: non è stato sorteggiato per 63 volte consecutive

non è stato sorteggiato per 63 volte consecutive 37– Torino: assente da 57 estrazioni

assente da 57 estrazioni 89 – Venezia: non è stato estratto per 102 volte consecutive

non è stato estratto per 102 volte consecutive 82 – Nazionale: manca da 86 concorsi

