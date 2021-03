in foto: Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 11 marzo 2021: numeri vincenti

SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto, le estrazioni di oggi 11 marzo 2021 e i numeri vincenti in diretta su Fanpage.it. A partire dalle ore 20 saranno estratti i numeri del Lotto di oggi, la sestina vincente del Superenalotto dell'11 marzo, la combinazione del 10eLotto e Simbolotto: aggiorna questa pagina per seguire l'estrazione del Lotto di stasera in diretta. 119 milioni e 900mila euro il montepremi del SuperEnalotto.

Le vincite del SuperEnalotto di oggi e le quote del concorso n.30 dell'11/03/2021 verranno comunicate da Sisal appena terminata l'estrazione: nell'ultimo appuntamento non sono stati centrati "6" nè "5+1".

Estrazione Lotto oggi 11 marzo 2021

Bari: 78 – 53 – 71 – 66 – 50

Cagliari: 27 – 51 – 25 – 80 – 55

Firenze: 2 – 37 – 18 – 41 – 47

Genova: 32 – 77 – 84 – 86 – 16

Milano: 58 – 76 – 79 – 36 – 39

Napoli: 61 – 90 – 81 – 3 – 35

Palermo: 54 – 56- 35 – 64 – 7

Roma: 77 – 23- 44- 63 – 24

Torino: 44 – 3 – 40 – 38 – 69

Venezia: 26 – 34 – 48 – 54 – 21

Nazionale: 17 – 11 – 65 – 8 – 13

Ecco i numeri del Lotto di oggi estratti sulle 10 ruote, a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Il risultato dell'estrazione del Lotto di giovedì 11 marzo 2021 viene comunicato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli poco dopo le 20 di questa sera. Per verificare se la propria schedina è vincente, è possibile collegarsi al sito di Lottomatica.

L'archivio delle estrazioni del Lotto

SuperEnalotto di giovedì 11 marzo, numeri vincenti dell'ultima estrazione

Combinazione vincente SuperEnalotto: 31 – 51 – 84 – 90 – 9 – 68

Numero Jolly: 33

Numero Superstar: 41

Jackpot: 119.900.000€

Il montepremi del SuperEnalotto di oggi sale a 119 milioni e 900mila euro. L'estrazione del SuperEnalotto di giovedì 11 marzo regalerà il jackpot milionario a un fortunato vincitore? Le vincite del concorso dell'11/03/2021 saranno pubblicate, insieme alle quote, sul sito di Sisal. Nel concorso dello scorso martedì nessun giocatore ha indovinato la sestina vincente nè il 5+1.

I numeri del 10eLotto abbinati all'estrazione del Lotto oggi

I numeri del 10eLotto per l'estrazione serale sono: 2 – 3 – 23 – 26 – 27 – 32 – 34 – 37 – 44 – 51 – 53 – 54 – 56 – 58 – 61 – 71 – 76 – 77 – 78 – 90

Il numero Oro è 78, il Doppio Oro è 78, 53