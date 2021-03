Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, i numeri dell'estrazione di oggi, martedì 9 marzo 2021, in diretta su Fanpage.it. I numeri del Lotto di oggi sulle 10 ruote, insieme alla combinazione del 10eLotto e ai simboli fortunati del Simbolotto di oggi, verranno comunicati da Lottomatica dopo le 20, a seguire la sestina vincente del SuperEnalotto: aggiorna questa pagina per seguire le estrazioni del Lotto in diretta. Il jackpot del Superenalotto per l'estrazione di oggi sale a 118 milioni e 800mila euro, in crescita rispetto all'ultimo concorso.

Le quote e le vincite del Superenalotto di martedì 9 marzo 2021 saranno rese note da Sisal una volta terminate le operazioni di estrazione. Nessun 6 nè 5+1 nell'ultimo concorso, ma 6 giocatori hanno indovinato 5 dei 6 numeri vincenti, per un premio di oltre 40mila euro ciascuno.

Estrazione Lotto del 9 marzo 2021 in diretta

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:

Bari: 57 – 15 – 66 – 90 – 12

Cagliari: 71 – 90 – 12 – 72 – 38

Firenze: 63 – 2 – 22 – 40 – 10

Genova: 28 – 62 – 52 – 46 – 89

Milano: 41 – 2 – 4 – 84 – 35

Napoli: 86 – 44 – 77 – 68 – 2

Palermo: 86 – 30 – 67 – 74 – 87

Roma: 63 – 11 – 62 – 44 – 26

Torino: 13 – 42 – 39 – 34 – 51

Venezia: 49 – 29 – 80 – 51 – 59

Nazionale: 75 – 44 – 37 – 71 – 90

Prima estrazione della settimana per il Lotto, la lotteria più antica d'Italia. Tra i numeri ritardatari nell'estrazione del Lotto di martedì 9 marzo 2021, occhio all'80 sulla ruota di Genova, che non viene estratto da ben 105 concorsi ed è al momento il numero più ritardatario in assoluto sulle ruote del Lotto. La verifica della schedina del Lotto di oggi è disponibile sul sito di Lottomatica.

L'archivio delle estrazioni del Lotto

Estrazione SuperEnalotto oggi 9 marzo 2021: numeri fortunati

Combinazione vincente SuperEnalotto: 20 – 15 – 8 – 72 – 54 – 52

Numero Jolly: 81

Numero Superstar: 79

Jackpot: 118.800.000€

Continua a crescere il jackpot del Superenalotto: l'estrazione di martedì 9 marzo 2021 mette in palio un montepremi da 118,8 milioni di euro, in costante crescita. Il concorso dello scorso sabato non ha premiato alcun giocatore con la sestina milionaria nè con il 5+1. Sul sito di Sisal le quote e le vincite del SuperEnalotto di oggi, concorso n.29 di martedì 9/3/2021.

10eLotto, estrazione di martedì 9 marzo 2021: numeri vincenti

I numeri del 10eLotto per l'estrazione serale sono: 2 – 11 – 12 – 13 – 15 – 22 – 28 – 29 – 30 – 41 – 42 – 44 – 49 – 57 – 62 – 63 – 66 – 71 – 86 – 90

Il numero Oro è 57, il Doppio Oro è 57, 15