Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di sabato 6 marzo, i numeri dell'estrazione di oggi in diretta su Fanpage.it: a partire dalle ore 20 verranno estratti i numeri del Lotto, la sestina fortunata del SuperEnalotto e la combinazione vincente per 10eLotto e Simbolotto. 117,6 milioni di euro il jackpot in palio per chi centra i numeri del SuperEnalotto di stasera, per il concorso n.28 del 6/3/2021: aggiorna questa pagina per seguire l'estrazione di oggi in diretta.

Le quote del Superenalotto e le vincite del concorso saranno comunicate da Sisal una volta terminate le estrazioni. Nell'ultimo concorso nessuno ha centrato il 6 nè il 5+1.

Estrazione Lotto oggi 6 marzo 2021, numeri vincenti

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:

Bari: 80 – 51 – 6 – 35 – 76

Cagliari: 17 – 84 – 66 – 64 – 67

Firenze: 18 – 83 – 51 – 4 – 64

Genova: 45 – 39 – 62 – 67 – 11

Milano: 15 – 51 – 70 – 21 – 48

Napoli: 73 – 10 – 4 – 54 – 3

Palermo: 59 – 41 – 83 – 21 – 22

Roma: 7 – 56 – 66 – 15 – 24

Torino: 51 – 46 – 19 – 18 – 1

Venezia: 4 – 73 – 38 – 36 – 13

Nazionale: 38 – 11 – 44 – 31 – 17

L'estrazione del Lotto di oggi, sabato 6 marzo 2021, chiude il ciclo di appuntamenti settimanali con la lotteria più antica d'Italia. Sul sito di Lottomatica è disponibile la verifica della vincita della schedina per l'estrazione di oggi e per quelle precedenti.

Estrazione SuperEnalotto di sabato 6 marzo 2021

Combinazione vincente SuperEnalotto: 72 – 61 – 43 – 4 – 36 – 89

Numero Jolly: 22

Numero Superstar: 29

Jackpot: 117.600.000€

Il jackpot del SuperEnalotto per l'estrazione di oggi 6 marzo 2021 raggiunge la cifra di 117,6 milioni di euro, in attesa di un fortunato vincitore che manca da luglio dello scorso anno. Nell'estrazione dello scorso giovedì centrati otto "5" da quasi 25mila euro. Quote e vincite del SuperEnalotto su superenalotto.com e sul sito di Sisal.

10eLotto, estrazione di sabato 6 marzo 2021: numeri vincenti

I numeri del 10eLotto per l'estrazione serale sono: 4 – 6 – 7 – 10 – 15 – 17 – 18 – 39 – 41 – 45 – 46 – 51 – 56 – 59 – 62 – 66 – 73 – 80 – 83 – 84

Il numero Oro è 80, il Doppio Oro è 80, 51