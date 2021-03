Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di giovedì 4 marzo 2021, i numeri delle estrazioni di oggi in diretta su Fanpage.it dalle 20 di questa sera. Il montepremi del Superenalotto per il concorso n.27 del 4/3/2021 è di 116,3 milioni di euro: durante l'ultima estrazione nessun giocatore ha centrato la sestina vincente. Terminati i ritardi sulle ruote del Lotto, questa sera i numeri saranno estratti dopo le 20 come da tradizione, a seguire i numeri vincenti del Superenalotto: aggiorna questa pagina per seguire in diretta l'estrazione di Lotto, 10eLotto, Simbolotto e SuperEnalotto.

Le quote e le vincite del SuperEnalotto verranno rese note da Sisal una volta terminata l'estrazione di giovedì 4 marzo: durante l'ultimo appuntamento nessun giocatore ha centrato la sestina milionaria, ma sono stati vinti 3 "5" da oltre 67mila euro.

Estrazione Lotto del 4 marzo 2021 in diretta

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:

Bari: 24-23-64-69-25

Cagliari: 81-36-90-73-47

Firenze:

Genova: 45-69-89-81-50

Milano: 36- 44- 39-10-23

Napoli: 31-14-50-30-23

Palermo:

Roma: 54-14-23-70-40

Torino:

Venezia:

Nazionale:

L'estrazione del Lotto di oggi, giovedì 4 marzo 2021, è iniziata alle ore 20 e dovrebbe concludersi entro le 20.30 di stasera. La lotteria più antica d'Italia ha già regalato diversi premi ai giocatori dall'inizio del 2021. Su Lottomatica la verifica dell'eventuale vincita della schedina per l'estrazione di oggi.

L'archivio delle estrazioni del Lotto

Estrazione SuperEnalotto oggi 4 marzo 2021: i numeri fortunati

Combinazione vincente SuperEnalotto:

Numero Jolly:

Numero Superstar:

Jackpot:

Per l'estrazione del SuperEnalotto di giovedì 4 marzo 2021 il jackpot sale a 116,3 milioni di euro, tra i più alti in Europa e in crescita rispetto all'estrazione di martedì scorso. Tra le quote del SuperEnalotto per l'ultima estrazione, vale la pena ricordare i tre "5" da oltre 67mila euro vinti da altrettanti fortunati giocatori. Quote dell'estrazione del Superenalotto di oggi sul sito di Sisal.

10eLotto, estrazione di giovedì 4 marzo 2021: numeri vincenti

