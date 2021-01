Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, le estrazioni di oggi sabato 23 gennaio in diretta su Fanpage.it dalle 20 di questa sera. Supera i 95 milioni di euro il jackpot del Superenalotto, dopo che nell'ultima estrazione nessun giocatore ha indovinato i 6 numeri vincenti. Come accade ormai da diversi mesi, i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto, la combinazione del 10eLotto e i simboli vincenti del Simbolotto arriveranno in ritardo, entro le ore 21.30 di stasera: aggiorna questa pagina per seguire le estrazioni del Lotto in diretta.

Estrazione Lotto oggi, sabato 23 gennaio 2021

Bari:

Cagliari: 77- 9-19-18-56

Firenze: 69- 46-88-53-22

Genova: 22- 49-74-62-55

Milano: 7- 20-30-51-33

Napoli:

Palermo:

Roma: 62- 17- 46-47-33

Torino: 56-29-25-9-67

Venezia: 53-17-26-19-4

Nazionale:69 – 42-25-41-52

Ultima estrazione della settimana per il Lotto: i numeri vincenti estratti sulle 10 ruote vengono comunicati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro le 21.30 di questa sera. I ritardi sulle ruote del Lotto sono dovuti alle norme di sicurezza introdotte da Lottomatica per contrastare l'emergenza sanitaria in atto. Su Lottomatica è possibile verificare la schedina del Lotto online.

Estrazione Superenalotto del 23/1/2021, concorso n.10

L'estrazione del SuperEnalotto di sabato 23 gennaio 2021 mette in palio un jackpot di 95 milioni e 900 mila euro: il montepremi, costantemente in crescita, non ha trovato un fortunato vincitore neanche lo scorso giovedì. Ben 9 giocatori hanno centrato un "5" da oltre 20mila euro. Sul sito di Sisal le quote del SuperEnalotto e le vincite di oggi.

I numeri vincenti del 10eLotto di sabato 23 gennaio abbinati al Lotto di oggi