Le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 21 gennaio 2021, in diretta testuale su Fanpage.it. 94 milioni e 700mila euro il jackpot del SuperEnalotto in palio per chi centra la combinazione vincente. I risultati delle estrazioni di oggi arriveranno a partire dalle 20 di questa sera fino alle 21.30 circa: aggiorna la pagina a questo link per conoscere i numeri estratti per il Lotto, 10eLotto, SuperEnalotto e Simbolotto di giovedì 21 gennaio 2021.

Lotto oggi, l'estrazione di giovedì 21 gennaio 2021

Bari: 18-43-19-69-15

Cagliari: 17-27-61-9-76

Firenze: 69-63-81-26-61

Genova: 89- 36-7-81-66

Milano: 39- 82- 74-12-40

Napoli: 7-53-5-73-88

Palermo:27-58-8-52-19

Roma: 17-38-39-40-29

Torino: 66-90-17-74-29

Venezia: 8-12-88-40-87

Nazionale:71-21-54-79-77

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunica i risultati delle estrazioni del Lotto di oggi a partire dalle 20 di questa sera. Come accade ormai da mesi, però, i numeri estratti verranno resi noti con un po' di ritardo: le estrazioni si concluderanno entro le 21.30 di oggi. Sul sito di Lottomatica è possibile verificare direttamente online la schedina del Lotto.

Estrazione Superenalotto del 21/1/2021, concorso n.9

Il jackpot del SuperEnalotto per l'estrazione di giovedì 21 gennaio 2021 sale a 94 milioni e 700 mila euro, più alto di Eurojackpot: anche durante l'estrazione dell'altroieri nessun giocatore ha centrato la combinazione del 6 o del 5+1, ma sono stati premiati quattro 5 con una vincita da 47mila euro. Quote del SuperEnalotto e vincite sul sito di Sisal e su superenalotto.com.

I numeri vincenti del 10eLotto di giovedì 21 gennaio abbinati al Lotto di oggi