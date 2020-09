L'estrazione del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di sabato 26 settembre è l'ultima della settimana: oggi il jackpot in palio per chi centra i 6 numeri vincenti del SuperEnalotto è di 43,6 milioni di euro, in crescita rispetto all'ultima estrazione. Buona fortuna ed ecco tutti i numeri estratti per il Lotto e 10eLotto serale, a breve anche i simboli vincenti del Simbolotto.

Estrazione del Lotto oggi 26 settembre 2020

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:

Bari: 14 – 86 – 85 – 68 – 16

Cagliari: 31 – 45 – 42 – 79 – 21

Firenze: 74 – 69 – 10 – 63 – 35

Genova: 67 – 32 – 79 – 36 – 66

Milano: 89 – 59 – 36 – 77 – 90

Napoli: 58 – 33 – 6 – 18 – 56

Palermo: 30 – 19 – 62 – 90 – 17

Roma: 33 – 70 – 35 – 75 – 21

Torino: 15 – 20 – 57 – 21 – 35

Venezia: 36 – 29 – 71 – 15 – 26

Nazionale: 73 – 2 – 20 – 72 – 10

Il Lotto è la lotteria più antica d'Italia, e ogni martedì, giovedì e sabato si svolgono le estrazioni dei numeri fortunati sulle 11 ruote. La schedina può essere verificata sul sito di Lottomatica, così come i numeri ritardatari e frequenti. L'estrazione del Simbolotto di oggi è collegata alla ruota di Palermo.

SuperEnalotto, numeri e quote di sabato 26 settembre

Combinazione vincente SuperEnalotto: 4 – 38 – 88 – 16 – 86 – 70

Numero Jolly: 61

Numero Superstar: 46

Jackpot: 43.600.000€

43,6 milioni di euro il montepremi in palio per l'estrazione del SuperEnalotto di stasera, sabato 26 settembre 2020. Chi centra il 6 può aggiudicarsi il jackpot pieno, ma anche i fortunati vincitori del 5+ possono incassare un jackpot interessante. Nessun 5+2 per l'estrazione di Eurojackpot, quote del SuperEnalotto e relative vincite su Sisal e superenalotto.com.

10eLotto di sabato 26 settembre, i numeri dell'estrazione serale

I numeri del 10eLotto per l'estrazione serale sono: 14 – 15 – 19 – 20 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 36 – 45 – 58 – 59 – 67 – 69 – 70 – 74 – 85 – 86 – 89

Il numero Oro è 14, il Doppio Oro è 14, 86