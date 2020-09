L'estrazione del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di martedì 29 settembre 2020 è la prima della settimana; il jackpot in palio per chi indovina i 6 numeri vincenti dell'estrazione del SuperEnalotto di oggi è di 44,6 milioni di euro. Di seguito le combinazioni vincenti delle estrazioni di stasera per il Lotto e il 10eLotto, a seguire l'estrazione del Simbolotto di oggi.

Estrazione del Lotto oggi 29 settembre 2020

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:

Bari: 26 – 24 – 40 – 80 – 49

Cagliari: 7 – 33 – 55 – 89 – 81

Firenze: 53 – 20 – 13 – 75 – 41

Genova: 19 – 47 – 62 – 29 – 6

Milano: 82 – 17 – 24 – 21 – 50

Napoli: 39 – 2 – 72 – 42 – 78

Palermo: 4 – 74 – 78 – 38 – 61

Roma: 19 – 14 – 20 – 90 – 82

Torino: 47 – 41 – 57 – 70 – 2

Venezia: 33 – 48 – 75 – 23 – 49

Nazionale: 56 – 16 – 62 – 43 – 15

Il gioco del Lotto è la lotteria più antica d'Italia, e consiste nell'estrazione di 5 numeri rispettivamente su 11 ruote. Sul sito di Lottomatica è possibile giocare al Lotto online oltre che verificare la vincita della schedina e conoscere i simboli vincenti per l'estrazione del Simbolotto di oggi.

SuperEnalotto, numeri e quote di martedì 29 settembre

Combinazione vincente SuperEnalotto: 25 – 33 – 53 – 81 – 76 – 90

Numero Jolly: 75

Numero Superstar: 72

Jackpot: 44.600.000€

Continua a crescere il jackpot del SuperEnalotto, che per l'estrazione di stasera è salito a 44,6 milioni di euro. Il SuperEnalotto è tra i concorsi a premi che offre il jackpot più alto per chi centra il 6, talvolta superiore a quello del 5+2 per Eurojackpot, la principale lotteria europea. Quote e vincite su Sisal e su superenalotto.com.

10eLotto di martedì 29 settembre, i numeri dell'estrazione serale

I numeri del 10eLotto per l'estrazione serale sono: 2 – 4 – 7 – 13 – 14 – 17 – 19 – 20 – 24 – 26 – 33 – 39 – 40 – 41 – 47 – 48 – 53 – 55 – 74 – 82

Il numero Oro è 26, il Doppio Oro è 26, 24