I numeri vincenti delle estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di giovedì 15 ottobre 2020: oggi il jackpot del SuperEnalotto è di 51,7 milioni di euro, in attesa di un fortunato vincitore dei 6 numeri estratti. Vediamo anche i risultati delle estrazioni di Lotto e 10eLotto su tutte le ruote e i simboli vincenti del Simbolotto di oggi.

Estrazione del Lotto oggi 15 ottobre 2020

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:

Bari: 6 – 9 – 89 – 86 – 27

Cagliari: 5 – 61 – 54 – 3 – 41

Firenze: 12 – 60 – 26 – 18 – 39

Genova: 5 – 45 – 9 – 71 – 34

Milano: 36 – 84 – 7 – 30 – 23

Napoli: 43 – 48 – 79 – 27 – 39

Palermo: 39 – 29 – 21 – 53 – 74

Roma: 22 – 63 – 73 – 9 – 83

Torino: 68 – 30 – 44 – 71 – 65

Venezia: 21 – 39 – 32 – 35 – 19

Nazionale: 47 – 33 – 65 – 21 – 18

Seconda estrazione della settimana per il Lotto, quella di giovedì 15 ottobre 2020: come si sa, il Lotto è la lotteria più antica d'Italia, che offre diverse vincite in base a quote fisse. Si basa sull'estrazione di 5 numeri da 1 a 90 su 11 ruote, 10 delle quali prendono il nome di altrettanti comuni capoluogo. Verifica della schedina ed estrazione del Simbolotto sul sito di Lottomatica.

SuperEnalotto, numeri e quote di giovedì 15 ottobre

Combinazione vincente SuperEnalotto: 29 – 68 – 47 – 86 – 38 – 61

Numero Jolly: 36

Numero Superstar: 59

Jackpot: 51.700.000€

51,7 milioni il montepremi del SuperEnalotto per chi indovina i 6 numeri della combinazione vincente. Le quote del SuperEnalotto sono variabili e le vincite dipendono dal numero di giocatori che centrano i numeri fortunati. Prevista per domani l'estrazione di Eurojackpot. Quote del SuperEnalotto e premi su Sisal e su superenalotto.com.

10eLotto di giovedì 15 ottobre, i numeri dell'estrazione serale

I numeri del 10eLotto per l'estrazione serale sono: 5 – 6 – 9 – 12 – 21 – 22 – 29 – 30 – 36 – 39 – 43 – 45 – 48 – 54 – 60 – 61 – 63 – 68 – 84 – 89

Il numero Oro è 6, il Doppio Oro è 6, 9