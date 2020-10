L'estrazione del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di sabato 3 ottobre si è appena conclusa, e come di consueto su Fanpage.it pubblichiamo in diretta i numeri vincenti delle tre lotterie e le combinazioni estratte sulle ruote del Lotto e del 10eLotto serale. 46,7 milioni di euro il jackpot del SuperEnalotto per l'estrazione di oggi, quote e vincite verranno comunicate a breve insieme ai simboli vincenti del Simbolotto.

Estrazione del Lotto oggi 3 ottobre 2020

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:

Bari: 90 – 48 – 11 – 49 – 31

Cagliari: 7 – 56 – 50 – 62 – 63

Firenze: 74 – 88 – 65 – 46 – 66

Genova: 60 – 28 – 22 – 39 – 72

Milano: 64 – 86 – 68 – 65 – 82

Napoli: 6 – 35 – 61 – 74 – 51

Palermo: 34 – 44 – 48 – 25 – 67

Roma: 68 – 43 – 57 – 88 – 49

Torino: 14 – 84 – 49 – 79 – 75

Venezia: 36 – 90 – 12 – 24 – 74

Nazionale: 62 – 10 – 34 – 17 – 4

L'estrazione del Lotto di sabato 3 ottobre è l'ultima della settimana: il concorso a premi tornerà martedì con nuovi numeri estratti sulle 11 ruote, 10 delle quali prendono il nome da altrettanti capoluoghi di regione italiani. Attesa per l'estrazione del Simbolotto di oggi, consultabile su Lottomatica insieme alla verifica della vincita della propria schedina.

SuperEnalotto, numeri e quote di sabato 3 ottobre

Combinazione vincente SuperEnalotto: 17 – 59 – 5 – 79 – 61 – 70

Numero Jolly: 51

Numero Superstar: 11

Jackpot: 46.700.000€

Il jackpot del SuperEnalotto di sabato 3 ottobre supera i 46 milioni di euro, in attesa di un fortunato vincitore. Si vince il jackpot pieno centrando tutti e 6 i numeri vincenti, ma anche con il 5+1 è possibile incassare una vincita interessante. Si è svolta invece venerdì l'estrazione del 5+2 di Eurojackpot; quote del SuperEnalotto e vincite su superenalotto.com e sul sito di Sisal.

10eLotto di sabato 3 ottobre, i numeri dell'estrazione serale

I numeri del 10eLotto per l'estrazione serale sono: 6 – 7 – 11 – 14 – 28 – 34 – 35 – 36 – 43 – 44 – 48 – 56 – 60 – 64 – 68 – 74 – 84 – 86 – 88 – 90

Il numero Oro è 90, il Doppio Oro è 90, 48