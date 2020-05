Le estrazioni di Lotto e SuperEnalotto di sabato 16 maggio in diretta su Fanpage.it a partire dalle 20 di questa sera. Il jackpot in palio per l'estrazione di oggi è di 39,8 milioni di euro, in crescita rispetto all'estrazione precedente. Aggiorna questa pagina per conoscere i risultati delle estrazioni del Lotto oggi, del 10eLotto serale e i numeri vincenti del Superenalotto per il concorso n.41.