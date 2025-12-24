Attualità
Lotto e Superenalotto

Estrazioni Lotto e 10eLotto oggi, mercoledì 24 dicembre 2025: i numeri vincenti in diretta

In diretta le estrazioni del Lotto di oggi, mercoledì 24 dicembre 2025: i numeri vincenti in aggiornamento minuto per minuto su Fanpage.it. Questa sera le estrazioni partono alle ore 18:30 in occasione della Vigilia di Natale: in tempo reale anche i numeri oro, doppio oro e extra del 10eLotto.
L'estrazione del Lotto di oggi, mercoledì 24 dicembre 2025 parte alle ore 18:30 in occasione della vigilia di Natale. In aggiornamento su questa pagina i numeri vincenti minuto per minuto: i concorsi sono stati modificati in occasione delle festività natalizie, dal momento che il regolamento dei giochi di Lotto e SuperEnalotto non permettono estrazioni durante le festività nazionali.

Estrazione Lotto oggi mercoledì 24 dicembre 2025, i numeri vincenti su tutte le ruote

In diretta le estrazioni del Lotto di oggi, mercoledì 24 dicembre 2025: il concorso n.205 inizia alle ore 18:30, l'orario è anticipato in occasione della Vigilia di Natale. I numeri vincenti su tutte le ruote, compresa la Nazionale, comunicati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a estrazione terminata. Si ricorda che la prossima estrazione del Lotto sarà effettuata sabato 27 dicembre alle ore 20.

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto.

Estrazioni 10eLotto serale mercoledì 24 dicembre 2025: i numeri oro, doppio oro e extra

Le estrazioni del 10eLotto serale di mercoledì 24 dicembre 2025 con i numeri oro, doppio oro e extra in diretta a partire dalle ore 18:30.

I simboli del Simbolotto di oggi

I simboli del Simbolotto di oggi, mercoledì 24 dicembre 2025, associati all'estrazione del Lotto di questa sera:

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote in aggiornamento

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione:

  • 20 – Bari: non viene estratto da 107 concorsi
  • 19 – Cagliari: manca da 89 estrazioni
  • 42 – Firenze: il numero non è stato estratto per 138 volte consecutive
  • 73 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 94 concorsi
  • 73 – Milano: non pervenuto da 70 estrazioni
  • 3 – Napoli: manca da 55 estrazioni
  • 36 – Palermo: non è stato estratto per 62 concorsi
  • 6 – Roma: non è stato sorteggiato per 75 volte consecutive
  • 88 – Torino: assente da 90 estrazioni
  • 71 – Venezia: non è stato estratto per 96 volte consecutive
  • 59 – Nazionale: manca da 127 concorsi
