Esplosione in una palazzina a Cagliari: due persone ferite, una con gravi ustioni

Un’esplosione si è verificata nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 20 agosto, nel quartiere di via Dalmazia a Cagliari. Ci sarebbero due feriti, uno dei quali avrebbe riportato gravi ustioni. Sul posto i Vigili del Fuoco, ambulanze del 118 e la Polizia locale. S’ipotizza una fuga di gas.
A cura di Eleonora Panseri
Un'esplosione si è verificata nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 20 agosto, nel quartiere di via Dalmazia a Cagliari. Ci sarebbero due feriti, uno dei quali avrebbe riportato gravi ustioni.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, quattro ambulanze del 118, la Polizia locale che ha chiuso la strada per permettere le operazioni dei soccorritori.

A quanto si apprende, uno due feriti è stato trasportato all'ospedale Brotzu in via precauzionale: ha riportato ustioni di primo grado al viso e all'addome, e di secondo grado alla mano. L'uomo sarebbe stato investito da una fiammata partita dalla cappa di aspirazione della cucina.

L’altro invece è stato medicato sul posto, riporta L'Unione Sarda. È rimasto ferito a una gamba, ha inalato del fumo, ma ha rifiutato il trasporto al Pronto soccorso. Sono stati messi in salvo anche gli animali dei proprietari rimasti in un primo momento all’interno.

A segnalare l'accaduto sarebbero stati diversi cittadini che hanno raccontato di aver sentito un forte boato, seguito da una densa colonna di fumo, si legge sui quotidiani locali.

Le autorità competenti hanno avviato accertamenti per chiarire la dinamica dell'accaduto. Al momento chi indaga non esclude alcuna ipotesi, ma le prime verifiche dei tecnici fanno pensare a una fuga di gas.

In aggiornamento.

