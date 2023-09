Pordenone, esplode ordigno bellico in casa: morto bambino di 10 anni. Grave il nonno Non ce l’ha fatta Gabriele, il bimbo di 10 anni investito dalla deflagrazione dell’ordigno bellico, scoppiato nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 22 settembre, nel garage di un’abitazione di Vivaro (Pordenone). Pare che la bomba fosse stata trovata dal nonno del piccolo.

A cura di Biagio Chiariello

È morto all'ospedale di Pordenone il bambino di 10 anni di Vivaro rimasto gravemente ferito nel pomeriggio di oggi 22 settembre nel garage della sua abitazione per l'esplosione di un ordigno bellico, che secondo una prima ricostruzione sarebbe stato trovato dal nonno del piccolo e poi portato a casa, sicuramente senza rendersi conto del pericolo che rappresentava.

L'episodio è avvenuto alle 18:45 in un appartamento di via del Pozzo nel comune pordenonese. La giovanissima vittima si chiamava Gabriele.

Il piccolo è stato portato – in codice rosso, in gravissime condizioni – all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Ma i medici non hanno potuto far nulla per salvargli la vita. Lo stesso nonno è tutt'ora ricoverato nello stesso nosocomio; successivamente si è appreso che anche le sue condizioni sono gravi: è giunto in ospedale in codice rosso, privo di sensi. Avrebbe subito gravissime lesioni alle gambe.

Sul posto della disgrazia i Carabinieri di Spilimbergo per le indagini, il personale medico infermieristico e i vigili del fuoco. Dopo la chiamata di aiuto, giunta al 112, la La SORES (Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria) ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Spilimbergo, un'ambulanza proveniente da Maniago, l'automedica proveniente da Pordenone e l'elisoccorso.

La comunità di Vivaro è in lutto per questa terribile tragedia, che ha scosso profondamente tutti i residenti.

Le autorità stanno indagando sull’accaduto per comprendere le circostanze dell’esplosione e valutare eventuali responsabilità.