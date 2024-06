video suggerito

Militare di 45 anni morto in Sardegna nel Lince: si ipotizza esplosione pneumatico del blindato Potrebbe essere stato lo scoppio di una gomma a provocare ieri l'incidente in cui è morto Stefano Pistis, bersagliere di 45 anni.

A cura di Davide Falcioni

Potrebbe essere stata l'esplosione di uno pneumatico a causare ieri la morte di Stefano Pistis, il soldato di 45 anni deceduto a causa di un incidente stradale avvenuto al chilometro 103 della strada statale 131, nei pressi del bivio di Tramatza in direzione Sassari. Oltre alla morte del soldato il bilancio è di un ferito, un suo collega di 47 anni che è stato trasportato all’ospedale Brotzu di Cagliari. Le sue condizioni sono state giudicate gravi e la prognosi è di 30 giorni: non sarebbe in pericolo di vita.

A differenza di quanto inizialmente era emerso, nell'incidente non sono coinvolti altri veicoli ma solo una camionetta dell’Esercito che si è ribaltata sulla carreggiata, probabilmente dopo aver sbandato e urtato il guardrail per cause ancora in fase di accertamento: è probabile che sia esploso uno pneumatico. A bordo del blindato Lince, mezzo utilizzato per le missioni all’estero, si trovavano Stefano Pistis e il collega. I due si stavano recando al porto di Olbia per imbarcare il mezzo su cui viaggiavano.

Stefano Pistis prestava servizio al III Reparto dei bersaglieri di stanza a Teulada, nella caserma Pisano. Il mezzo su cui viaggiavano i due militari è un blindato e ha al suo interno anche una cellula di sicurezza che resiste a esplosioni, dal momento che il Lince viene utilizzato in scenari di guerra. All’origine dell’incidente potrebbe quindi esserci o una manovra errata oppure un guasto meccanico, probabilmente una foratura.

Sul luogo della tragedia hanno operato i soccorritori del 118 regionale, con due ambulanze e due elicotteri, i vigili del fuoco del comando provinciale di Oristano, squadre dell’Anas e la polizia stradale. La circolazione su quel tratto della Carlo Felice è stata interrotta temporaneamente, per poi essere parzialmente ripristinata.