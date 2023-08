Esplode camper in campeggio a Olbia, morto bimbo di 10 anni: ustionato gravemente il papà A Bados, località balneare tra Olbia e Golfo Aranci (Olbia) un camper è esploso forse a causa di una fuga di gas: morto bimbo di circa 10 anni, coinvolti alcuni bungalow vicini. Gravemente ustionato il papà.

A cura di Ida Artiaco

immagine di repertorio

Tragedia in un campeggio a Bados, località balneare tra Olbia e Golfo Aranci, vicino a Pittulongu. Secondo i primi riscontri un bambino di circa 10 anni avrebbe perso la vita nell'esplosione avvenuta su un camper, su cui stava trascorrendo la vacanza insieme ai genitori.

Cosa è successo oggi a Bados

Dopo lo scoppio probabilmente provocato dal gas sarebbe divampato un incendio, che ha coinvolto alcuni bungalow vicini, con fumo nero visibile anche a distanza. Sul posto le forze dell'ordine e i vigili del fuoco che sono al lavoro per riportare la situazione sotto controllo. Le fiamme hanno infatti raggiunto anche la vegetazione circostante.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto successo. Secondo le prime informazioni disponibili, il camper era parcheggiato in via del Mulinello, a ridosso del litorale. Alcuni bagnanti in spiaggia hanno raccontato di aver sentito distintamente due forti boati in rapida successione: da qui l'ipotesi dell'esplosione di una o più bombole di gas.

Leggi anche Bimbo morto a Sharm perché non curato nel resort: ora processo al medico in Egitto

Ustioni sul 40% del corpo per il papà

All'arrivo dei soccorritori, è stata trovata una donna in stato di choc, forse la mamma del bambino morto, che forse stava dormendo quando si è verificato lo scoppio. Il padre del piccolo è invece rimasto gravemente ustionato, con bruciature sul 40% del corpo. L'uomo stato trasferito con l'elisoccorso del 118 al centro ustioni del Santissima Annunziata di Sassari, dove si trova anche la mamma, che è illesa.

Chi è il bambino morto nello scoppio del camper a Olbia

La giovanissima vittima era in vacanza nel nord Sardegna in comitiva, un gruppo di amici di nazionalità mista: il padre del bambino infatti è romeno, il figlio risulta di nazionalità italiana con residenza a Rimini. La comitiva di italiani e romeni era arrivata in questi giorni sull'Isola per un viaggio in camper a contatto con la natura.

L'area in cui il mezzo è stato parcheggiato questa mattina prima della tragica esplosione, non è adibita alla sosta di caravan o roulotte nè attrezzata con spazi idonei per campeggiare.