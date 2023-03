Esce, va al bar e sparisce nel nulla, paura per Stefano: “Non riusciamo a capacitarci” L’ultimo avvistamento risale alla serata di martedì scorso quando il ragazzo, Stefano Cavalieri, è stato visto al bar Chiosco di via Trepponti, vicino al centro storico di Comacchio, intorno alle 22.30.

A cura di Antonio Palma

Stefano Cavalieri

Sono ore di ansia e apprensione per familiari e amici di Stefano Cavalieri, giovane 26enne di Comacchio, in provincia di Ferrara, sparito improvvisamente nel nulla nei giorni scorsi dopo essere semplicemente allontanato dal bar di famiglia. A lanciare l’allarme sono stati i parenti del ragazzo che non sa darsi una spiegazione di quanto accaduto parlando di un giovane sereno e senza particolare problemi.

“La sua sparizione ha dell’incredibile, non riusciamo a capacitarci”, ha spiegato il fratello di Stefano che, dopo le prime ore di ricerche inutili del 26 enne, si è rivolto alle forze dell’ordine per denunciarne la scomparsa. L’ultimo avvistamento risale alla serata di martedì scorso quando il ragazzo è stato visto al bar Chiosco di famiglia di via Trepponti, vicino al centro storico di Comacchio, intorno alle 22.30.

Il ventiseienne, a detta di tutti, era tranquillo, è salito sulla sua auto e si è allontanato ma da allora nessuno lo ha più visto e ai contatti telefonici risulta irrintracciabile. Per famiglia e amici sono ora momenti in apprensione e per lui hanno sui social una serie di appelli sui social per coadiuvare le forze dell’ordine con eventuali segnalazioni. Chiunque avesse notizie è invitato a contattare le forze dell'ordine.

Leggi anche Bollettino Covid, i dati di contagi e morti in Italia di domenica 12 febbraio regione per regione

Al momento della sua scomparsa, Stefano Cavalieri indossava una felpa nera, pantaloni grigi e scarpe bianche e si sarebbe allontanato dal locale a bordo di una Bmw grigia vecchio modello. Le segnalazioni di eventuali avvistamenti devono essere comunicate ai carabinieri di Comacchio che si stano occupando del caso. I militari hanno già attivato il protocollo prefettizio per le persone scomparse avviando le ricerche con i Vigili del fuoco, la Protezione civile e la polizia locale.

I carabinieri stanno cercando indizi sui possibili spostamenti del ragazzo, almeno quelli iniziali, attraverso l’analisi delle telecamere di sorveglianza della cittadina. Tra le ipotesi quella che il ragazzo possa essere stato vittima di un incidente stradale non segnalato e che la sua auto possa essere finita in alcuni corsi d’acqua della zona, anche se per ora non si esclude nulla.