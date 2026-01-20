Attualità
video suggerito
video suggerito

Esce per pescare nel canale ma scompare: in corso le ricerche di un giovane di Rovigo

Del giovane non si hanno più notizie da ieri pomeriggio, lunedì 19 gennaio, quando si sarebbe allontanato da casa con l’intenzione di trascorrere qualche ora a pescare nella zona del Passetto, tra Adria e Cavarzere.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Davide Falcioni
0 CONDIVISIONI
Immagine

Sono ore di grande apprensione tra Adria e Cavarzere, in provincia di Rovigo, per la scomparsa di Davide Spunton, 27 anni, residente ad Adria, conosciuto per la passione per la pesca e per lo sport. Del giovane non si hanno più notizie da ieri pomeriggio, lunedì 19 gennaio, quando si sarebbe allontanato da casa con l’intenzione di trascorrere qualche ora a pescare nella zona del Passetto. Da allora, nessun contatto.

L’allarme – come riporta Polesine 24 – è scattato nel cuore della notte, poco dopo le due, quando i familiari, non vedendolo rientrare, hanno chiesto aiuto. Sul posto sono intervenuti immediatamente vigili del fuoco e carabinieri, dando avvio alle operazioni di ricerca.

Immagine

Nel corso delle prime verifiche, l’auto di Davide è stata rinvenuta regolarmente parcheggiata davanti alla chiesa del Passetto. Poco distante, nei pressi del ponte, è stata trovata anche l’attrezzatura da pesca. Elementi che hanno orientato fin da subito le ricerche, ma che non hanno portato a individuare il giovane.

Leggi anche
Esce di nascosto nella notte a Modena e scompare, si cerca una 14enne

Con il passare delle ore si è fatto sempre più concreto il timore di una caduta accidentale in acqua. Un’ipotesi che trova riscontro negli indizi raccolti finora e che ha spinto a intensificare le operazioni. Dopo una notte di lavoro, questa mattina sono tornati in azione i sommozzatori, impegnati a perlustrare il canale. A supporto delle ricerche è decollato anche l’elicottero Drago 1 dei vigili del fuoco da Venezia, mentre dall’alto operano i droni del nucleo Sapr, specializzati nella localizzazione di persone scomparse.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Ciclone
Harry
Calabria, crolla cimitero e le bare finiscono nel burrone. Catania, il mare sommerge una strada
Scuole chiuse per maltempo anche domani mercoledì 21 gennaio: l’elenco dei comuni interessati
Ciclone Harry sull'Italia, le previsioni meteo dell'esperto: quanto durerà l'intensa fase di maltempo
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views