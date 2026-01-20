Esce per pescare nel canale ma scompare: in corso le ricerche di un giovane di Rovigo

Del giovane non si hanno più notizie da ieri pomeriggio, lunedì 19 gennaio, quando si sarebbe allontanato da casa con l’intenzione di trascorrere qualche ora a pescare nella zona del Passetto, tra Adria e Cavarzere.

Sono ore di grande apprensione tra Adria e Cavarzere, in provincia di Rovigo, per la scomparsa di Davide Spunton, 27 anni, residente ad Adria, conosciuto per la passione per la pesca e per lo sport. Del giovane non si hanno più notizie da ieri pomeriggio, lunedì 19 gennaio, quando si sarebbe allontanato da casa con l’intenzione di trascorrere qualche ora a pescare nella zona del Passetto. Da allora, nessun contatto.

L’allarme – come riporta Polesine 24 – è scattato nel cuore della notte, poco dopo le due, quando i familiari, non vedendolo rientrare, hanno chiesto aiuto. Sul posto sono intervenuti immediatamente vigili del fuoco e carabinieri, dando avvio alle operazioni di ricerca.

Nel corso delle prime verifiche, l’auto di Davide è stata rinvenuta regolarmente parcheggiata davanti alla chiesa del Passetto. Poco distante, nei pressi del ponte, è stata trovata anche l’attrezzatura da pesca. Elementi che hanno orientato fin da subito le ricerche, ma che non hanno portato a individuare il giovane.

Con il passare delle ore si è fatto sempre più concreto il timore di una caduta accidentale in acqua. Un’ipotesi che trova riscontro negli indizi raccolti finora e che ha spinto a intensificare le operazioni. Dopo una notte di lavoro, questa mattina sono tornati in azione i sommozzatori, impegnati a perlustrare il canale. A supporto delle ricerche è decollato anche l’elicottero Drago 1 dei vigili del fuoco da Venezia, mentre dall’alto operano i droni del nucleo Sapr, specializzati nella localizzazione di persone scomparse.