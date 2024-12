video suggerito

Esce nel pomeriggio del giorno di Natale e scompare, la famiglia di Nicola Persano si rivolge alla Tv Sono in corso a Camaiore e dintorni le ricerche del 76enne Nicola Persano, scomparso nel pomeriggio del giorno di Natale dopo essere uscito di casa per una passeggiata. La famiglia si è rivolta alla trasmissione "Chi l'ha visto?"

Gabriella Mazzeo

Nicola Persano

I familiari di Nicola Persano, l'anziano del quale non si hanno notizie dal pomeriggio di Natale, hanno lanciato un appello alla trasmissione di Rai Tre "Chi l'ha visto?". "Chiunque abbia sue notizie o lo abbia avvistato può contattare la polizia municipale. Qualsiasi aiuto può essere decisivo per riportarlo a casa".

Il 76enne si è allontanato nel pomeriggio di natale dalla sua casa di Camaiore (Lucca). Ai familiari ha detto di voler uscire per una breve passeggiata, ma non ha più fatto ritorno a casa.

I parenti hanno subito denunciato la scomparsa e le ricerche sono partite dall'abitato di Camaiore, andando avanti per tutto il giorno, anche con un elicottero Drago della base di Cecina (Livorno) dei vigili del fuoco.

Per le operazioni sono stati impiegati anche droni e cani molecolari e alle ricerche si è unito anche il vicino Comune di Massarosa (Lucca), ma del 76enne non si ha ancora alcuna notizia. Schierata anche la Protezione Civile comunale di Massarosa.

Chiunque abbia informazioni su Nicola Persano può contattare la polizia municipale di Camaiore al numero 0584 986700. L’uomo è noto in paese per aver gestito in passato il bar della piazza ed è uscito dalla sua abitazione nel pomeriggio di Natale intorno alle 17 per una passeggiata.

I familiari si sono rivolti alla trasmissione tv "Chi l'ha visto?" nella speranza che la diffusione di un appello e la condivisione delle foto dell'anziano permettano quanto prima il suo ritrovamento, consentendogli così di tornare sano e salvo dai familiari per riabbracciarli.

Qualunque informazione può rivelarsi preziosa per le ricerche attualmente in corso e i parenti, così come le autorità, hanno chiesto alla cittadinanza di non dare alcun dettaglio per scontato, invitando chiunque abbia notizie del 76enne a condividerle con chi lo sta cercando.