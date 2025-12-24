Esce e sparisce nel nulla, 32enne trovata morta nel lago in Valle d’Aosta: scivolata per il ghiaccio

La prima ipotesi è quella di un tragico incidente. La 32enne, lavoratrice stagionale, sarebbe scivolata sul ghiaccio finendo in acqua senza riuscire più a riemergere e senza che nessuno si accorgesse di lei in tempo.

Tragedia in Valle D'Aosta dove una donna di 32 anni è stata trovata senza vita all'interno di un lago dove sarebbe scivolata a causa del ghiaccio rimanendo bloccata. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di ieri, martedì 23 dicembre, ma la notizia è trapelata solo in queste ore.

Il tragico rinvenimento è avvenuto quando un escursionista ha segnalato la presenza di una persona che galleggiava nello specchio d'acqua in località Pilaz, nel territorio del comune di Champoluc. Sul posto sono subito accorsi i vigili del fuoco, i servizi medici, i carabinieri e il soccorso alpino valdostano. Quando la donna è stata recuperata e portata a riva, però, purtroppo per lei non c'era più nulla da fare e i sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna, originaria dell'Aquila ma dipendente di una struttura ricettiva della zona dove lavorava come stagionale in un locale sulle piste da sci valdostane, era uscita per una passeggiata ma poi di lei si erano perse le tracce. Un primo allarme lo avevano lanciato i suoi colleghi che stranamente non l'avevano vista arrivare al lavoro al mattino e non erano riusciti a contattarmi in alcun modo. Mentre venivano avviate le ricerche, però, è arrivata la terribile segnalazione dell'escursionista.

Sulla tragedia indagano ora i Carabinieri della stazione di Brusson che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. La prima ipotesi è quella di un tragico incidente. La 32enne sarebbe scivolata sul ghiaccio finendo in acqua senza riuscire più a riemergere e senza che nessuno si accorgesse di lei in tempo. A questa conclusione si sarebbe arrivati seguendo le orme della donna che si interrompono improvvisamente all'altezza del cedimento di una superficie di ghiaccio.