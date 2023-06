Esce di strada in auto e muore a 28 anni, sul posto intervengono i soccorritori colleghi del marito Ha perso il controllo della propria auto nelle campagne di Budrio ed è morta sul colpo. A recuperare il corpo di Valentina De Luca, 28enne madre di due bimbi, i vigili del fuoco.

A cura di Gabriella Mazzeo

Era da sola al volante quando l'auto è uscita di strada in via San Zenone, all'incrocio con via Calamone, nella campagna di Budrio. Valentina De Luca, 28 anni, ha perso la vita sul colpo dopo lo schianto. La giovane era mamma di due bimbi piccoli e abitava a Molinella insieme al marito Giacomo, volontario dei vigili del fuoco. A estrarre il suo corpo dalle lamiere dell'auto, sono stati alcuni colleghi del consorte. I vigili del fuoco impegnati nell'intervento hanno riconosciuto subito il corpo.

Tutti hanno espresso profonda vicinanza al marito di Valentina e ai familiari della donna. "Tutto il personale del Distaccamento “A. Romagnoli”, unitamente all’associazione Vigili del Fuoco Volontari Molinella Friends Odv esprime le più sentite condoglianze e la massima vicinanza a Giacomo e a tutta la sua famiglia per la perdita della moglie Valentina”.

Profonda commozione anche da parte del sindaco di Molinella, Dario Mantovani, che aveva sposato la coppia: "Ho il ricordo di Valentina e Giacomo in una bella giornata estiva di qualche anno fa, quando celebrai il loro matrimonio. La notizia della morte di Valentina è atroce. Davanti a queste cose, non ci sono parole nelle lingue degli uomini".

Valentina, madre di due bambini, raccontava spesso di loro nella sua pagina Facebook. "Non esiste al mondo cosa che mi renda più orgogliosa di voi due – scriveva dei suoi bimbi -. Siete uno spettacolo della natura, non potevamo neanche immaginare che sareste state stati così dolci e unici!". In paese dilaga lo sgomento mentre amici e conoscenti stanno lasciando messaggi di cordoglio sulla pagina social della donna. "Eri una mamma straordinaria – scrivono i residenti -. Proteggi la tua famiglia da là su". "Non è facile accettare una cosa del genere – recita il messaggio di un altro utente -. Eri troppo giovane, eri una mamma una moglie e un'amica per tanti. Riposa in pace Vale, ti mando un abbraccio fin là su".