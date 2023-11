Esce di casa per un giro ma sparisce nel nulla, Lorenzo trovato morto dagli amici a 26 anni a Udine Il giovane Lorenzo Assaloni, residente a Tricesimo, era uscito di casa sabato ma era sparito nel nulla. Non rientrando, erano scattate le ricerche che si sono concluse oggi nel peggiore dei modi. Cordoglio del Comune: “Grande sgomento e incredulità”

Tragica scoperta oggi in provincia di Udine. Soccorritori e amici hanno rinvenuto nelle scorse ore il corpo senza vita di Lorenzo Assaloni, un ragazzo di 26 anni di cui si erano perse le tracce sabato mattina. Il terribile ritrovamento nel primo pomeriggio di oggi, domenica 5 novembre, nel territorio del comune di Tricesimo, a nord di Udine. Il corpo del ventiseienne giaceva in una zona boschiva in località Ara Grande.

A fare la tragica scoperta un gruppo di amici del giovane che da ieri lo stavano cercando in tutta la zona. Lorenzo Assaloni, infatti, era uscito di casa sabato mattina, inforcando la sua bici e dicendo di voler fare un giro in zona ma da allora di lui si era persa ogni traccia. Il giovane operaio, residente proprio a Tricesimo, era uscito poco prima delle 9 di ieri senza nessuna particolare fretta, portando con sé anche il cellulare e uno zaino.

Col passare delle ore e non vedendolo tornare, i familiari avevano cercato di mettersi in contatto con lui ma purtroppo senza esito ed era partito l'allarme. Per le ricerche si erano subito attivati i vigili del fuoco e le forze dell'ordine ma anche tanti volontari e amici. Parenti e forze dell’ordine avevano anche diffuso messaggi con la descrizione del ragazzo e la notizia della scomparsa si era rapidamente diffusa a livello regionale con messaggi anche sui social.

Le ricerche sono proseguite anche questa mattina, concentrandosi nella zona di Ara Grande, grazie ad alcune segnalazioni, ma purtroppo si sono concluse nel peggiore dei modi. Il ragazzo, figlio dell’ex sindaco di Cassacco, è stato trovato morto intorno alle 14 di oggi. Un gruppo di amici, che stava partecipando alle ricerche, ha trovato prima la bici con la quale si era allontanato e poco dopo purtroppo anche il corpo senza vita del 26enne, che era poco lontano.

La notizia ha sconvolto la comunità locale dove il giovane era molto conosciuto. Tantissimi sono i messaggi di cordoglio sui social. Tra questi anche quello del Comune di Tricesimo. "Apprendiamo con enorme tristezza della scomparsa di Lorenzo Assaloni, nostro giovane concittadino. In questo momento di grande sgomento e incredulità ci uniamo nel dolore alla sua famiglia e ai suoi cari. Riposa in pace, Lorenzo" è il messaggio dell'amministrazione comunale.