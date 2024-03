Esce di casa in bici con uno zaino di vestiti e scompare: si cerca il 15enne Albahlouz Anas Albahlouz Anas, 15 anni, è scomparso da Argenta (Ferrara) nella mattinata di ieri, martedì 26 marzo. L’adolescente ha portato con sé il cellulare, che risulta spento, e alcuni vestiti. Si sarebbe allontanato in bici con indosso una felpa e un pantalone nero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Albahlouz Anas si è allontanato nella mattinata di ieri, martedì 26 febbraio, da Argenta, in provincia di Ferrara. Il ragazzo, ancora minorenne, sarebbe uscito di casa a bordo di una bicicletta nera con alcune scritte nere, i cerchi gialli e il manubrio rialzato. L‘adolescente indossava una felpa e dei pantaloni neri. I familiari e la Prefettura hanno chiesto a tutti la massima allerta, autorizzando la divulgazione di foto e dati dell'adolescente.

Il ragazzo, alto circa 165 cm, ha 15 anni ed è nato il 18 marzo del 2009. Secondo i familiari, è stato visto per l'ultima volta ad Argenta. Albahlouz si sarebbe allontanato a bordo della sua bicicletta intorno alle 7.30 del mattino portando con sé alcuni vestiti.

Secondo le prime informazioni sulla scomparsa, si tratterebbe di un allontanamento volontario. Il 15enne aveva con sé il cellulare e forse anche una piccola somma di denaro, ma è improbabile che possa aver preso il treno. Le ricerche sono contrate maggiormente nella zona di Argenta, secondo quanto confermato da fonti informate anche a Fanpage.it.

Probabile infatti che il ragazzino si sia spostato in bicicletta e che non abbia preso il treno. Il cellulare risulta spento e i genitori non avevano notato comportamenti strani prima della scomparsa. Chiunque abbia informazioni utili alle indagini può contattare le forze dell'ordine di Argenta che in questo momento sono impegnate nelle ricerche del 15enne.

Stando alle prime informazioni, prima di uscire di casa il ragazzo avrebbe raccolto alcuni vestiti in uno zainetto per poi allontanarsi dalla sua abitazione a bordo della bicicletta nera. Prima di sparire nel nulla, sarebbe stato visto da alcuni residenti nel centro cittadino di Argenta. Da ieri non si hanno più sue notizie ed è impossibile rintracciarlo al telefono, spento poco dopo l'allontanamento