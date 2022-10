Esce di casa e scompare, forze dell’ordine e volontari lo cercano per ore ma lui era in osteria Il singolare episodio si è consumato nei giorni scorsi tra i boschi del Canavese e vede come protagonista un 61enne del posto che in realtà non sapeva nulla della denuncia di scomparsa che lo riguardava.

A cura di Antonio Palma

Immagine di archivio

Una passeggiata nei boschi, il mancato rientro a casa e la paura dei parenti, quindi la denuncia di scomparsa da parte dei famigliari e le ricerche con decine di persone impegnate per ore ma in realtà lui era sano e salvo, intento a mangiare e bere al tavolo di una osteria. Il singolare episodio si è consumato nei giorni scorsi tra i boschi del Canavese e vede come protagonista un 61enne del posto che in realtà non sapeva nulla della denuncia di scomparsa che lo riguardava.

Tutto ha avuto inizio nel pomeriggio di venerdì scorso quando, come ricostruisce La Sentinella del Canavese, l'uomo è uscito da casa sua a Borgofranco d’Ivrea, nella città metropolitana di Torino, dicendo che sarebbe andato a cercare castagne nella vicina zona di Andrate. Da quel momento però di lui si sono perse le tracce o meglio, i familiari non sono più riusciti a rintracciarlo.

Col passare delle ore e l'approssimarsi della sera e del buio, infatti, non vedendolo rientrare, la moglie ha iniziato a preoccuparsi e infine ha deciso di rivolgersi al numero di emergenza del 112 temendo potesse essergli accaduto qualcosa di grave nei boschi.

A questo punto sono scattate le ricerche che hanno interessato, oltre ai carabinieri, anche Guardia di finanza, vigili del fuoco e tecnici del soccorso alpino. Mentre i militari dell'arma scandagliavano la zona, i finanziari hanno cercato di individuarlo dai dati delle celle telefoniche agganciate dal cellulare dell’uomo che segnalavano la sua presenza a San Giacomo d’Andrate, ma all’arrivo delle squadre di ricerca di lui non vi era traccia.

A questo punto, mentre si allestivano anche squadre con vigili del fuoco e soccorso alpino con un’unità cinofila molecolare e un operatore di droni con rilevatore termico per battere i boschi, è arrivata la svolta. Un ulteriore approfondimento sulle celle telefoniche, intorno alle 21, hanno indicato un locale della zona, una osteria. I carabinieri quindi si son diretti sul posto e trovato effettivamente il 61enne intento tranquillamente a consumare la cena.