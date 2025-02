video suggerito

Esce di casa a Bari col figlio e il cane e non torna più: l'ex marito dalla Germania denuncia la scomparsa Aurelia Hristea, una donna rumena di 51 anni residente a Bari da anni, è sparita nel nulla insieme al figlio Eduard Ionut, di 22 anni, e al loro barboncino nero: per i carabinieri si tratta di allontanamento volontario ma la sua famiglia la cerca.

A cura di Giorgia Venturini

Dallo scorso 11 febbraio la famiglia non ha più notizie di Aurelia Hristea, una donna rumena di 51 anni residente a Bari da anni e sparita nel nulla insieme al figlio Eduard Ionut, di 22 anni, e al loro barboncino nero. L'ex marito – una volta allertato da un'amica della donna – ha presentato denuncia a Como, dove in un primo momento era stato agganciato il cellulare della 51enne. Per i carabinieri si tratterebbe di un caso di allontanamento volontario: non sarebbe stata aperta alcuna indagine sulla scomparsa della donna.

Stando a quanto appreso da fonti di Fanpage.it, a dare l'allarme sarebbe stato il proprietario di una casa di Bari dove la donna risiedeva con il figlio 22enne: l'uomo sarebbe stato preoccupato perché non vedeva più la 51enne. Era lo scorso 11 febbraio: il proprietario, insieme anche all'amica della scomparsa, avrebbe chiamato i carabinieri di Bari che sono corsi sul posto per accertarsi che in casa non ci fosse nessuno. La casa infatti era chiusa regolarmente. La donna aveva preso alcune cose e si era allontanata con il figlio.

I carabinieri – dato i timori dell'amica della donna – hanno geolocalizzato il cellulare: si è scoperto che la 51enne si era spostata prima a Como, poi a Biella e a Triste. Perché avesse lasciato Bari senza avvisare nessuno resta ancora un mistero.

Intanto l'ex marito, residente in Germania, lo scorso 19 febbraio si è presentato in caserma a Como per fare una denuncia di scomparsa. La donna rientra ora nel registro degli scomparsi perché così, se venisse fermata durante un qualsiasi controllo, le forze dell'ordine saprebbero che c'è una denuncia. I carabinieri però al momento trattano il caso come un allontanamento volontario, nessuna indagine sarebbe stata aperta.