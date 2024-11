video suggerito

Esce dalla discoteca con un amico, lui la aggredisce in spiaggia: 15enne violentata a Teramo Una ragazzina di 15 anni è stata violentata da un giovane di 3 anni più grande dopo una serata in discoteca a Teramo. I due avevano appena fatto amicizia ed erano usciti dal locale per una passeggiata sul mare quando lui l'ha aggredita. Si indaga per rintracciare il giovane.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

Una 15enne ha denunciato una violenza sessuale dopo una serata in discoteca nel Teramano. L'adolescente sarebbe stata stuprata da un ragazzo con il quale aveva passato una serata in compagnia in un locale di Teramo. Lei, originaria dell'Aquilano, si trovava a Teramo in vacanza e nel locale aveva conosciuto il giovane di tre anni più grande. Dopo qualche ora insieme, avevano lasciato il locale per un drink e per una passeggiata in riva al mare: in spiaggia il ragazzo ha aggredito la 15enne, trascinandola in un vicolo di Alba Adriatica per abusare di lei.

La ragazzina era arrivata a Teramo dall'Aquilano con la famiglia ormai qualche giorno fa e con loro stava trascorrendo una breve vacanza.

Dopo la violenza sessuale, il ragazzino è fuggito lasciando la 15enne da sola a terra. La vittima è stata soccorsa poco dopo e trasportata al Pronto soccorso dell'ospedale di Giulianova (Teramo). Dopo le prime cure, l'adolescente è stata trasportata al Mazzini di Teramo per cure più appropriate e accertamenti approfonditi.

Ascoltata la sua storia, i medici hanno informato i carabinieri di Teramo che hanno avviato subito le indagini. I militari hanno acquisito i referti dei due ospedali e sentito il racconto della 15enne. Ora indagano per individuare l'aggressore.

A Teramo sono in corso ulteriori accertamenti per arrivare al violentatore, come quelli sul Dna, sui liquidi biologici e altri elementi utili all'identificazione del ragazzo per il momento ancora sconosciuto. La ragazzina avrebbe descritto il suo aguzzino nei minimi dettagli agli inquirenti, fornendo un quadro completo del suo aspetto per facilitare le ricerche e le indagini sul caso.