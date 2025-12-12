Erika Moretti trovata morta a letto a Udine, disposta autopsia: indagato il compagno che ha lanciato l’allarme

La 47enne non aveva ferite sul corpo ed era in salute. La Procura ipotizza il reato di omicidio colposo ma è un atto dovuto per poter procedere all’autopsia che chiarirà le cause del decesso.

Resta un mistero la morte di Erika Moretti, la donna di 47 anni trovata senza vita in casa sua a Variano, frazione di Basiliano, in provincia di Udine, il 24 novembre scorso. Un rinvenimento tanto terribile quanto anomalo visto che la donna non aveva alcuna malattia pregressa e nelle ore precedenti non aveva dato nessun segno di malessere o preoccupazione. Per questo la procura di Udine ha deciso di aprire un fascicolo di indagine per accertare i fatti disponendo l’autopsia sul corpo.

Nel registro degli indagati è finito il compagno, l’uomo che l’ha trovata esanime a letto in casa lanciando l’allarme. Al momento si tratta di un atto dovuto per permettere all’uomo di poter indicare un proprio consulente di parte per l’esame autoptico che sarà condotto dal medico legale lunedì 15 dicembre. Durante l‘esame post mortem sarà condotto anche un esame tossicologico, come disposto dai pm per accertare se la donna possa aver assunto qualche sostanza che potrebbe essere stata fatale.

Esami che potranno chiarire i tanti dubbi sul decesso di Erika Moretti visto che una prima ispezione del corpo sul luogo del rinvenimento non aveva evidenziato segni di violenza. Solo dopo la perizia del medico legale la Procura deciderà se procedere con l’ipotesi di reato iniziale, che è di omicidio colposo, se modificarla o infine se archiviare il fascicolo. “Si tratta di accertamenti di routine visti la giovane età e lo stato di salute della donna. Non sono chiare, infatti, le cause della morte” ha spiegato il legale dell’uomo.

Come ricostruito finora, la sera tra il 23 e il 24 novembre, la 47enne aveva partecipato a una festa col compagno e altri parenti prima di rincasare. Un ritrovo in famiglia senza nulla di particolare, come hanno confermato tutti. Poche ore dopo, però, la terribile scoperta in camera da letto che ha gettato tutti nello sconforto.

“Una coppia unita, sempre assieme, mai un litigio” assicurano parenti e amici. “Due ragazzi squisiti, gentili, gente per bene” confermano anche i vicini di casa. Tutti sono convinti che presto la magistratura darà il nulla osta per l’ultimo saluto e i funerali di Erika Moretti.