Erice, 37enne trovato morto in casa, si indaga per omicido. “Esecuzione a calci e pugni” Picchiato a morte e poi abbandonato nella struttura fatiscente in cui viveva nel Trapanese: secondo i carabinieri di Trapani, Salvatore Martino sarebbe stato assassinato.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

Il corpo del 37enne Salvatore Martino è stato ritrovato nella serata di ieri nel Trapanese. L'uomo viveva in contrada Pegno, nel territorio di Erice, in condizioni di precarietà e indigenza. Il 37enne aveva avuto problemi di tossicodipendenza e precedenti specifici a carico. Secondo le prime informazioni sul decesso, Martino sarebbe stato ucciso da una serie di percosse ricevute. Si indaga quindi per omicidio.

Si occupano del caso i Carabinieri del Norm di Trapani, intervenuti sul posto proprio nella serata di ieri. Il corpo del 37enne è stato rimosso intorno alle 21 dopo una prima ispezione del medico legale. Subito dopo gli accertamenti, sono stati effettuati i necessari rilievi degli investigatori per proseguire le indagini. Al momento si cercano i colpevoli nella cerchia di contatti del 37enne già noto alla giustizia. L'uomo era infatti stato arrestato in passato per spaccio di stupefacenti.

Sotto la lente d'ingrandimento delle forze dell'ordine anche il cellulare della vittima. Preso in custodia dagli agenti, sarà analizzato per individuare elementi utili a comprendere la dinamica dei fatti. La Procura ha inoltre disposto l'autopsia per definire con precisione le cause del decesso. Secondo una prima ricostruzione fornita dalle forze dell'ordine a Fanpage.it, il corpo del 37enne era irriconoscibile al momento del ritrovamento. Salvatore Martino sarebbe stato ucciso con una brutalità inaudita, forse da più persone. Secondo quanto ipotizzato dopo i primi rilievi, l'omicidio potrebbe essere opera della criminalità organizzata. Al momento tutte le supposizioni sulla dinamica dei fatti e sul movente sono da confermare e passare al vaglio delle indagini. I carabinieri di Trapani sono rimasti sul posto fino alle 22.30, ben oltre l'orario di rimozione del cadavere. Sul giallo è stato imposto il massimo riserbo.