Entra in una concessionaria, ruba un’auto e fugge dalla polizia con un fucile a bordo: arrestato a Pistoia

Un uomo di 43 anni è stato arrestato dopo aver minacciato la titolare di una concessionaria mostrandole il fucile in suo possesso ed essere fuggito a bordo di una delle automobili. Il 43enne non si sarebbe fermato neppure all’alt della Polizia, che ha dato il via a un inseguimento. Nella vettura i poliziotti hanno rinvenuto il fucile con matricola abrasa e alcune cartucce.

Un uomo di 43 anni di Pistoia è fuggito in auto invece di fermarsi a un posto di blocco della Polizia. L'uomo aveva con sé un fucile da caccia pronto all'uso con matricola abrasa. Sarebbe iniziato così l'inseguimento durato per diverso tempo sulle strade cittadine: il 43enne ha superato a tutta velocità la paletta alzata di una pattuglia che si è subito mobilitata per non perderlo di vista.

Durante la fuga, il 43enne ha cercato di far perdere le sue tracce procedendo a zig-zag e mettendo a rischio il traffico. Più volte ha cercato di speronare l'auto della polizia, fino a quando gli agenti non sono riusciti a sorpassare il suo veicolo e a imporgli di fermarsi.

All'interno della vettura è stato trovato il fucile con due cartucce calibro 12 di armi da caccia. L'uomo è stato accusato di resistenza a pubblico ufficiale e porto illegale di arma clandestina. Secondo quanto ricostruito in seguito, l‘uomo sarebbe salito in auto in una concessionaria dopo una discussione con la titolare. Il 43enne avrebbe minacciato il figlio di quest'ultima mostrando il fucile per poi scappare in macchina. La squadra mobile di Pistoia ha dato il via alle ricerche, visionando le telecamere e la direzione di fuga. Quando il veicolo è stato localizzato, c'è stato il tentativo di fermare l'uomo all'alt, ma quest'ultimo ha deciso di tentare la manovra evasiva, dando il via all'inseguimento.

Il 43enne ora in manette avrebbe precedenti penali per rapina e furto ed è stato arrestato e condotto nel carcere di Pistoia. L'arma in suo possesso, invece, è stata sequestrata dall'autorità giudiziaria insieme alle cartucce ritrovate nel vano portaoggetti della macchina. La vettura, esattamente come gli altri oggetti, è stata sequestrata per altri accertamenti da parte delle forze dell'ordine. Al termine delle verifiche sarà riconsegnata alla concessionaria.